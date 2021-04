Denuncian falsificación de documentos de candidaturas indigenas

La consejera del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Blanca Estela Parra Chávez, denunció que los partidos políticos incurrieron en actos de simulación para el registro de candidaturas indígenas a puestos de elección para los comicios del 6 de junio.

Se detectó documentos falsificados con lo que se demuestra que seguimos en la lógica de no terminar de entender que tienen las mujeres y hombres indígenas de acceder al poder por la vía de la democracia y por la vía institucional, aseguró.

Los Consejos Distritales y Municipales se desplegaron a nivel de comunidades para realizar un estudio y verificar si las propuestas presentadas por los partidos políticos para el registro de candidatos indígenas contaban con la autoadscripción calificada, más de 2 mil 200 casos se llevaron a campo.

Si bien hubo muchos de los registros que las comunidades avalaron el vínculo con el aspirante, hubo casos en los que se pretendía consumar la usurpación de la representación de los pueblos indígenas en los puestos de elección.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del 2020, en el estado existen más de un millón 400 mil indígenas pertenecientes a los grupos ch'ol, tseltal, tsotsil, zoque, tojolabal, kaqchikel, mocho, mame, cuje, jacalteco, kanjobal y lacandón, que representan el 33 por ciento de la población y que deben estar representados en los poderes públicos.

"Pareciera que estamos confundidos qué significa la autoadscripción calificada que lo venimos abordando con mucha anticipación al inicio del proceso electoral, hay una palabra que no la visualizamos, la calificación que determina que un ciudadano es indígena, concepto que está determinado por ordenamientos legales".

Se ha pretendido pasar por alto las declaraciones internacionales a favor de los pueblos indígenas, así como jurisprudencias y tesis que nos ayudan a definir estos conceptos que comprueban que efectivamente partidos políticos presentaron documentos falsos, insistió.

Organizaciones indígenas no ratificaron las postulaciones que habían hecho creer que tenían su respaldo, muchas solicitudes de registros fueron rechazadas y otras se encuentran en proceso de verificación, hay que ir a las localidades y hacer el trabajo de campo, reiteró Parra Chávez.

Las sustituciones en términos de 72 horas tienen que efectuarse con base en los Lineamientos para el Registro de Candidaturas a Diputaciones Locales y Miembros de Ayuntamientos, dos de los ejemplos que a juicio de la consejera María Magdalena Vila Domínguez, no cumplen con la autoadscripción indígena, Fabiola Ricci Diestel, ex diputada local y ex presidenta del Congreso del Estado; María Soledad Sandoval ex diputada local por el PRI y Cecilia López Sánchez, ex diputada local por el PVEM y ex presidenta municipal de Oxchuc, que aspiran a contender en San Cristóbal de Las Casas, Yajalón y Las Margaritas.





Lamentó que el Tribunal Electoral del Estado haya autorizado que familiares de servidores públicos municipales puedan contender, aun con la prohibición de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal.

También está en contra de que presidentes municipales vayan a la reelección por mandato del mismo órgano jurisdiccional aun cuando no se cumplió el Código de Elecciones y Participación Ciudadana, que establece la obligatoriedad de la liberación de la cuenta pública 2019 y 2020, es decir, no se ha cumplido con la comprobación del destino de los recursos públicos.