Denuncian irregularidades en pruebas de Clínica Covid Poliforum en Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez. Manuel Abarca, familiar de un enfermo de Covid-19 señaló que a su hermano de 56 años le negaron el ingreso a la Clínica de Atención Respiratoria Covid-19 Poliforum de la capital chiapaneca porque la prueba que le realizaron ahí mismo salió negativa.

Sin embargo, Abarca relató que al llevar a su hermano al Hospital General "Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza" le pidieron hacerse la prueba en un laboratorio la cual salió positiva, por lo que también le impidieron el ingreso al “Gómez Maza”

En las dos pruebas de laboratorio, el señor Santiago resultó positivo a Covid-19 / Foto: Karla García | Diario del Sur

“Nos dijeron que ahí en el Gómez Maza no atienden enfermos por covid. Le mandamos a hacer otra prueba en un laboratorio particular y también salió positivo. ¿Será que dicen que sale negativo en el Poliforum para no ingresarlo? Porque nos dicen está lleno y no hay camas"; expresó.





Lee también: Niegan ingreso a paciente en Clínica Covid-19 del Poliforum en Tuxtla





En entrevista, el señor Manuel Abarca relató que su hermano, quien responde al nombre de Santiago, empezó a sentirse mal desde el pasado 10 de agosto y que desde el día 15 requirió oxígeno; al ver que el suministro de oxígeno en su domicilio no era suficiente, el día 24 acudieron a la Clínica de Atención Respiratoria Poliforum, ubicada al norte oriente de esta ciudad.

“Es una enfermedad muy cara y ya no vemos la salida. Hemos gastado miles de pesos diarios en insumos, en tanques de oxígeno; por su estado de salud vemos que no es lo mismo tenerlo con mascarilla de oxígeno en casa a que lo intuben en la clínica porque no alcanza mi hermano a llegarle oxígeno y por eso fuimos al Poliforum”; refirió.

El señor Manuel Abarca denunció que su hermano no fue atendido en la Clínica Poliforum / Foto: Karla García | El Heraldo de Chiapas

Con la prueba por escrito pidieron ingresarlo a dicha clínica, pues Santiago presentaba niveles de oxigenación extremadamente bajos, pero el personal le dijo que lo llevaran a su casa y que ellos enviarían una brigada.

Detalló que Santiago atiende una taquería con la cual sostiene a tres hijos y tres nietos, y desde que cayó enfermo no ha abierto su negocio; por lo que sus familiares se muestran preocupados por su situación de salud.

Esta situación ha mostrado nuevamente que la Clínica de Enfermedades Respiratorias Poliforum da indicios de no querer recibir a pacientes de covid-19 que requieren atención médica urgente, debido al argumento que han señalado en anteriores denuncias, falta de espacio para más pacientes.