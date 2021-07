Denuncian muerte de joven por presunta negligencia médica en el ISSSTE

El abogado Esdras Nahúm Hernández Cárdenas, defensor de las familias de joven fallecido, de Frontera Comalapa, denunció la negligencia médica de su sobrino de 27 años de edad, Erick David "N", ingeniero eléctrico que laboraba en la Comisión Federal de Electricidad en el estado de Oaxaca.

Explicó que el trece de junio de este año ingreso por Covid-19 al Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Comitán de Domínguez, dónde estuvo 22 días intubado, luego empezó a respirar por sí mismo, se comunicó con su madre y hermanos para reportar que tenía mejoría, a través de videollamadas con algunos enfermeros.





Te puede interesar: Presunto médico es detenido por aplicar supuestas vacunas falsas contra Covid-19









En conferencia de prensa, señaló que tres días después de ser extubado personal médico informó a la tía del paciente, Judith "N", a través del doctor Víctor Hugo Paniagua Genovés, que Erick David "N" había tenido un golpe sin especificar en qué parte de su cuerpo y el por qué había pasado. Se perdió la comunicación con el sobrino y se fue negando la información a los familiares.

Preguntábamos con el director y subdirector de la unidad médica del ISSSTE y no fue posible, ante la exigencia de información, el doctor Víctor Hugo Paniagua Genovés, "me pidió que me reuniera con él para decirme que mi sobrino tenía un problema neuronal pero no tenían estudios, ni lo habían tratado para sacarlo del problema".

Buscamos practicarle por nuestra cuenta un electroencefalograma pero no teníamos éxito, hasta que estuvieron exigiendo, con un equipo particular del doctor José Luis Gordillo Guillén, se realizó el estudio que reveló muerte cerebral.

A la tía del paciente, Judith "N" le reportan que le darían de alta pero con una condición de que estaría bajo vigilancia médica, lo que buscaban era que el paciente falleciera en la casa.





En el dictamen arrojo en el resultado de la necropsia, que la causa de su muertes era traumatismo craneoencefálico. / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Cuando lo egresan del Hospital del ISSSTE el paciente, Erick David "N" no tenía movimiento y no abría los ojos, el argumento es que se trataba de secuelas del Covid-19, pero llevaba 37.5 grados de temperatura, la hoja de egreso documenta problemas respiratorios y que lleva problemas neurológicos, explicó el abogado defensor.

Ante el deceso del joven de 27 años de edad presentamos denuncia por negligencia médica ante el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, en Comitán de Domínguez, quienes hicieron la necropsia de ley y documenta que tras 42 días internado por Covid-19, falleció por "traumatismo craneoencefálico", presentando sangrado interior en el cerebro que le causó la muerte cerebral.





Denuncian muerte de joven de 27 años por negligencia médica en el Hospital del ISSSTE en Comitán de Domínguez



El abogado Esdras Nahúm Hernández Cárdenas, denunció la muerte por negligencia médica de su sobrino de 27 años de edad



Vía: Isaí López | El Heraldo de Chiapas pic.twitter.com/SeAxWt7JdB — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) July 28, 2021





Esdras Nahúm Hernández expuso que el Hospital del ISSSTE en Comitán de Domínguez nunca reportó porque se golpeó, la causa y en qué parte se golpeó en el interior de esa unidad médica, nos ocultaron todo y por ello denunciamos negligencia médica para deslindar responsabilidades penales contra quienes resulten responsables, la exigencia es de justicia.

Dijo tener conocimiento que el Agente de Ministerio Público de la Fiscalía General de la República ha solicitado al Hospital del ISSSTE el expediente clínico de Erick David "N", para las instituciones correspondientes, la demanda será hasta las últimas consecuencias.