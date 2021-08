Denuncian pacientes oncológicos del ISSSTE escasez de medicamentos y tratamiento

Tuxtla Gutiérrez. – Cerca de 153 derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) denunciaron la falta de medicamentos y tratamientos oncológicos en clínicas de la entidad cuando, según un oficio emitido desde la Ciudad de México, asegura que todos los centros cuentan con ello.

Manifestados a las puertas del hospital del ISSSTE "Belisario Domínguez", ubicado sobre el Libramiento Norte Oriente de esta ciudad, los pacientes del área de oncología detallaron que desde febrero de 2019 han costeado los gastos que derivan de las enfermedades que padecen, como medicamentos, quimioterapias, limpieza y compra de catéter y los viajes a la Ciudad de México para recibir sus tratamientos, pues en la entidad, les han dicho que no tienen y no han sido rembolsados.





“Sabemos que los medicamentos no son para curarnos, son para alargarnos la vida. Si no tenemos los ciclos de quimio, cada 21 o 28 días, entonces se atrasan los ciclos, y hay pacientes que tienen tres meses sin quimios. Pacientes de Comitán decidieron ya no continuar con su tratamiento porque los mandan a México, gastan, no nos dan reembolsos, no nos apoyan económicamente en nada, infusiones medicas lo compra el paciente, cosas para que limpien el catéter, o el catéter costo que cuatro mil pesos”, indicó Gladis, derechohabiente del ISSSTE y paciente de oncología.

Explicó que un paciente de oncología gasta de 10 a 14 mil pesos mensuales en su tratamiento y para quienes necesitan un estudio PET/TC, una tomografía de que utiliza pequeñas cantidades de materiales radioactivos para evaluar funciones de tejidos y órganos, tiene un costo de 20 mil; la cual, hasta el momento, solo lo han necesitado cuatro de los 153 pacientes.

ISSSTE "Belisario Domínguez", ubicado sobre el Libramiento Norte Oriente en Tuxtla Gutiérrez/ Foto: Karla García | El Heraldo de Chiapas

Asimismo, relataron en Ciudad de México, les han asegurado que en Chiapas hay existencia de medicamentos oncológicos y, debido a la demanda de estos en la entidad, Ramiro López Elizalde, director normativo de salud del ISSSTE, giró una circular en la que anunció que, a partir de 2021, de debía faltar ningún medicamento en todas las instituciones.

Aseguró que pacientes han fallecido por la falta de continuidad de las quimioterapias y tratamientos, y a dos años de costear sus gastos, piden que las autoridades revisen y regulen el manejo internos de la institución. “¿Donde está la contraloría?, ¿qué está pasando internamente con todo ese recurso? Es lo que estamos solicitando, que vengan a regularizar la delegación medica estatal”; finalizó.