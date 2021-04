Denuncias "no le quitan el sueño" a Nazar, sigue su candidatura

"Calma Coita, que no suden camisetas que no traen puestas. No me quita el sueño, este problema lo seguirán teniendo aquellos que no me quieren en la contienda electoral del 06 de junio", sostuvo Julián Nazar Morales, candidato a diputado federal por el Distrito X Electoral Federal, con cabecera en Villaflores.

Entrevistado, luego que la Sala Xalapa Regional modificó la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH) que, entre otras cuestiones, determinó tener por no acreditados los actos de violencia política en razón de género efectuados contra mujeres militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por parte del expresidente del Comité Directivo Estatal del referido partido, enfático dijo el abanderado de la coalición Va por México que es un tema que ya se esperaba.









Anotó que las compañeras de su partido que lo acusaron estaban en su derecho de acudir a la Sala Xalapa, sobre todo que no quedaron conforme con la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, la cual acató pidiendo disculpa pública, a pesar de que a su juicio no había delito alguno.

En la Sala Xalapa se cuecen habas, y hay quienes no nos quisieran ver en la boleta de la jornada electoral venidera y de manera oficiosa hablan con los magistrados de dicha sala. Pero la última palabra lo tiene la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aseveró.

Pidió a los ciudadanos de los municipios de Villaflores, Villacorzo, La Concordia, Angel Albino Corzo, Montecristo de Guerrero, El Parral, Jiquipilas y Cintalapa que no se dejen confundir porque su candidatura sigue firme. No lo han bajado como lo quieren hacer creer. Que tengan plena confianza que este error de la Sala Xalapa lo va a corregir la Sala Superior del TEPJF.

Los que hoy festinan con la resolución de la Sala Xalapa tendrán que seguir nerviosos hasta que la Sala Superior determine. Y más nerviosos estará más de uno porque saben que es la única forma que lo podrían sacar del proceso electoral de este año.

La campaña de Julián Nazar no para, tal es así que la tarde de este viernes visitó el ejido Vicente Guerrero del municipio de Villacorzo. Para mañana visitará la comunidad Los Amates, no sin antes reunirse con diferentes sectores en la cabecera municipal.