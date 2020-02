Desabasto de medicamentos en el Hospital Belisario Domínguez del ISSSTE

El Hospital Belisario Domínguez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en Tuxtla Gutiérrez, presenta desabasto de medicamentos, el rezago es grave, hay pacientes que le deben desde el primer trimestre del año pasado, las recetas han caducado y para volver a solicitar la medicina hay que solicitar cita con el médico, la cual se proponga desde los tres a los ocho meses, tiempo en que el enfermo debe prevalecer sin medicamentos y en espera de que para la siguiente cita sea posible obtenerlo.





En la farmacia ubicada en la entrada del hospital el personal pide atención a los letreros, es decir, carnet en mano, adulto mayor acompañado, recetas firmadas y a la hora de entregar la noticia es la misma, sabe qué, este medicamento no ha llegado, hay que esperar para la siguiente semana, la paciente interrumpe, mi receta ya tiene varios meses, es decir, la situación sigue sin atención, hay que esperar primero pasar una vez más con el médico para que extienda nueva receta, no obstante, la cita se proponga por varios meses más.





La mujer adulta mayor procedente de Venustiano Carranza insiste a la servidora pública de la farmacia, "no tengo medicina, no lo puedo comprar y no debo esperar más tiempo", a lo que la dependiente de la farmacia responde con gran contundencia, "eso no es asunto mío, simplemente no hay medicamentos, en todo caso, vaya con el director del Hospital, Rubén Arturo Wilson Arias, o en su caso, con el encargado del despacho de la delegación del ISSSTE en Chiapas, Óscar Pino Choy".





Por otra parte, las citas para la atención de los pacientes con los especialistas es muy tardado, más de tres meses y hasta los ocho meses, el argumento es que no es posible reducir los tiempos por la carga de trabajo de los médicos, sin embargo, muchos de los estudios que los mismos médicos solicitan son analizados por ellos mismos con tiempo desfasado de entre tres a cinco meses o más, cuando las condiciones del paciente son totalmente diferentes, sobre todo, tratándose de adultos mayores.

Otra complicación obtener citas para estudios de laboratorio, los casos son de urgencia, enfermedades crónicas degenerativas, pero los pacientes tienen que esperar, lo más rápido son tres meses, pero se prolonga hasta los nueve y diez meses, las agendas de registro dan cuenta de ello, mientras tanto en todas las entradas y servicios el ISSSTE presume un letrero: "Trato para un buen trato"; atención con "Calidad y calidez".

/TG