Desalojan a artesanos de parque 5 de mayo en Tuxtla Gutiérrez

Durante la madrugada de este viernes fueron desalojados 27 artesanos que mantenían sus puestos activos para vender sus productos en el parque 5 de mayo de la capital chiapaneca.

Fue durante las primeras horas de este viernes cuando elementos policíacos municipales realizaron este operativo, aprovechando que en los puestos no se encontraban sus propietarios.

Los artesanos, aseguraron que no fueron notificados sobre este desalojo, "nos dijeron que dejáramos de vender por lo del coronavirus, que recogiéramos nuestras pertenencias para que no nos lo robaran pero no nos avisaron de esto" indicó Teresa, originaria de San Juan Chamula.





La mayoría de los artesanos son indígenas de la zona de Los Altos de Chiapas, y lo que ellos ofertaban a turistas eran ropa tradicional, bordados, ámbar, madera y piel, entre otros productos.

Por su parte las autoridades señalaron que estás acciones se deben a las indicaciones para resguardar y evitar poner en riesgo la salud de los artesanos, pues muchos de ellos mantenían a sus menores hijos dentro de sus locales en plena fase tres de la contigencia sanitaria que se vive en la capital chiapaneca.

