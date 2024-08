Comitán, Comalapa y La Trinitaria, el "Triángulo de las Bermúdas" de Chiapas

Tuxtla Gutiérrez.- En lo que va de agosto, al menos 10 personas han sido reportadas como desaparecidas o no localizadas en los municipios de Comitán de Domínguez, Frontera Comalapa y La Trinitaria, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda. La región, ubicada en la zona fronteriza de Chiapas, ha visto un incremento en estos casos, llevándose el foco de atención.

Lee más: ¿Dónde están? 180 personas han desaparecido en los últimos dos meses en Chiapas

Recientemente existen casos que son denunciados en redes sociales pero no existe un reporte ante la Fiscalía General del Estado de Chiapas, por lo que no figuran dentro de la cifra oficial de personas no desaparecidas o con reporte de no localizadas. Hasta este día se han reportado 5 personas desaparecidas en Comitán, 3 en Frontera Comalapa y 1 en La Trinitaria.

Se comenta que este aumento de inseguridad es debido a grupos delictivos / Foto: Ángel Canseco / El Heraldo de Chiapas

Las desapariciones se concentran principalmente en áreas rurales y carreteras de estos municipios, que han experimentado un alza en la violencia relacionada con conflictos territoriales y actividades ilícitas. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) muestra que Chiapas ha reportado un aumento de desapariciones en comparación con meses anteriores, especialmente en zonas cercanas a la frontera con Guatemala.

Uno de los casos que explica dicha situación es la desaparición de Ana Lilia Samayoa Calderón y José Manuel Vázquez Moreno, una pareja de trabajadores de la educación quienes desaparecieron cuando viajaban de regreso en la carretera que comunica a Comitán con el municipio de Frontera Comalapa.

Comitán de Dominguez, es uno de los municipios que históricamente registra un alto número de desapariciones, de acuerdo con datos de la Organización Civil Red Lupa, las desapariciones de mujeres se dan principalmente en la zona del centro de Chiapas, es decir Tuxtla Gutiérrez, Comitán y San Cristóbal de las Casas, mientras que la desaparición de niñas, niños y adolescentes se da en Ocosingo y Comitán.

Municipios Frontera Comalapa vive ola de desapariciones y violencia

Además señala que la cifra de personas desaparecidas es mucho más alta a la que se muestra en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, debido a la impunidad que existe en los tres órdenes de gobierno y que motiva a las autoridades a esconder las cifras reales de desapariciones en Chiapas.

Organizaciones civiles han señalado que este incremento podría estar vinculado con la presencia de grupos delictivos que operan en la región, afectando tanto a pobladores como a migrantes en tránsito.

¡Agréganos al WhatsApp y entérate de todas las noticias que pasan en tu Estado y más ⬇️