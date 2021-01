Descuentos hacendarios, crea foco rojo en Secretaria de Hacienda

Trabajadores de la Secretaría de Hacienda del estado denunciaron que en las ultimas semanas se ha incrementado el número de contagios por Covid-19 entre los trabajadores e esa dependencia y sus delegaciones en el estado.

De acuerdo a la denuncia, señalan que se debe al numero de personas y atenciones que se dan diariamente en las ventanillas de recaudación, sobre todo por el tema de los descuentos en los pagos de predial, cambio de placas y otros pagos de recaudación de impuestos.

“Estamos atendiendo muchísima gente diariamente, y la situación que esta prevaleciendo es que nos han reportado que muchos compañeros están falleciendo y muchos más están enfermos”, afirma la fuente quien solicitó el anonimato.

Agrega “lo peor es que las autoridades no están haciendo algo al respecto, es un grave foco de infección ahorita en La Torre Chiapas, diario nos avisan de una persona que fallece, sino es de las oficinas centrales es en las delegaciones”, afirma.

También explicó que el problema es que “los habilitados vienen de las delegaciones para llevarse nomina, documentos, y efectos valorados y pues ellos traen el contagio, o se lo llevan de acá para allá , es un cuento de nunca acabar”.

A pesar de que las autoridades saben de la situación no toman cartas en el asunto, deberían establecer mas restricciones para el ingreso de las personas, las medidas sanitarias más enérgicas y que se cumplan, pareciera que no hay control y las autoridades no dicen ni hacen nada y la gente está muriendo”.

Ante esta situación pidieron la intervención de las autoridades para establezcan un plan emergente para que se atienda a la ciudadanía, pero que se reduzcan los riesgos de contagios, tanto para el personal que labora en la dependencia como para la ciudadanía en general que acude a realizar sus tramites necesarios en estas fechas.