Desesperada mujer exige justicia tras muerte de familiar

La señora Ivón "N", hermana de Juan Manuel "N", desaparecido el 19 de agosto del 2020 y encontrado muerto el 5 de octubre del mismo año, exige justicia a la Fiscalía General del Estado (FGE), narró que no hay detenidos, desconoce los avances en las investigaciones debido a que le han negado información.

Comentó que "no hay avances satisfactorios, hubo señalamientos, hay presuntos sospechosos, amigos y conocidos, pero no vemos resultados, el argumento es que hay cambios de titulares y del personal en las fiscalías responsables de las investigaciones, lo que invade es la impotencia y desde el 19 de agosto del 2020 no hay justicia".

"Hemos ofrecido mayores elementos pero no nos han tomado más declaraciones, pero la autoridad ministerial no ha llegado al esclarecimiento, no hay culpables aún, sigue la impunidad, prevalece la omisión, y es lamentable que a pesar del derecho que la ley nos asiste se nos niegue información del estado en que se encuentran las diligencias", añadió.

Ivón "N" comentó con medios de comunicación que luego de ser localizados los restos humanos para la familia no son confiables los resultados del ADN, "nos dijeron que es compatible con el de mi señor padre y conmigo", no fue posible ver el cuerpo, era osamenta, pero no nos dan los elementos para que sea creíble el resultado.

Juan Manuel "N" salió con una amistad y ya no regresó a la casa en Tuxtla Gutiérrez, el hallazgo fuera de la capital no lo hizo la autoridad, más bien fue circunstancial, el desaparecido trabajaba en una aseguradora y un negocio propio de mandaditos, no sabemos qué es lo que pasó, a donde salió, ni con quién, y las circunstancias de su desaparición, tampoco cuántas personas intervinieron pero no puede haber impunidad.