Desmienten descuidos tras muerte de hombre por Covid-19

Copainalá.- A través de redes sociales comenzó a circular la imagen de un ataúd a las afueras de una casa en este municipio, en el cual hubo diversas especulaciones referentes a que era un muerto por Covid-19 que habían dejado afuera, situación que fue aclarada por la misma familia, quienes pidieron respeto por la memoria de su ser querido.

Martha “N”, hija de la persona fallecida, narró a través de un video los momentos difíciles que ha pasado ella y su mamá a partir del fallecimiento de su señor padre, al tiempo de exigir respeto luego de los comentarios que surgieran por la imagen de las afueras de su domicilio, donde estaba el ataúd.





“Mi padre no tenemos certeza que haya muerto de Covid-19 o de neumonía porque a mi papá nunca le hicieron la prueba… Él desde el día que enfermó hasta su fallecimiento siempre estuvo en casa, y no lo dejamos afuera como dicen en redes, dejen de publicar cosas que no son”, pidió la doliente.





Explicó que tras su deceso, los de la funeraria llegaron a dejar el féretro a las afueras de su domicilio, y fue entonces que buscaron ayuda para poder retirar el cuerpo de su padre. “Buscamos gente que pudiera ayudarnos, fue así que lo metieron en bolsa”, relató con el dolor en su corazón.





La chica exigió respeto por la memoria de su padre, dejando en claro que “no tuvo un entierro digno, ni un velatorio ni una misa”, y es que no pudieron estar con él, por las cuestiones de prevención que les pidieron.

Destacó que ella junto con su madre, por decisión propia, se mantendrán en cuarentena por los siguientes días, al tiempo de dejar en evidencia la falta de apoyo de las autoridades municipales.

Y es que expuso que el alcalde junto con la directora de Protección Civil municipal les prometieron que acudirían a sanitizar su vivienda, sin embargo les pusieron como pretexto que realizar dicha actividad les salía muy caro y que no podían.

Aunque se pudo observar que apenas este miércoles, se pudo observar a personal de salud municipal y de PC recorrer las principales calles llevando a cabo sanitizaciones en las principales vías.





