Desorden, miedo y angustia, frente a la pandemia: Jesús Baltierra

Frente a la pandemia del coronavirus que enfrentamos en Chiapas, los seres humanos enfrentamos desorden, miedo y angustia, algunas personas lo enfrentan solos, pero otras sufren ansiedad, depresión y con el consumo de algunas sustancias, afirmó Jesús Baltierra Hernández, director de Salud Mental y Adicciones de la secretaría de Salud (SS).

No estábamos preparados para la enfermedad, para los decesos, van a quedar consecuencias del Covid-19, quizá ya no estemos enfermos, pero vamos a tener miedo a salir e incorporarnos a la sociedad, ya no va a ser igual y será una nueva normalidad, abundó.









Dijo que es respetable la postura de quienes no creen en la enfermedad, pero no se comparte, es real, existe, es letal y tiene graves consecuencias, por ello la secretaría de Salud proporciona atención psicológica a través de 14 Centros de Atención Psicológica Covid-19, con 93 líneas telefónicas, que después de superar la etapa tres de la pandemia, serán Centros Postcovid 19, para seguir acompañando a la sociedad.

Desde la primera etapa del coronavirus las reacciones de la sociedad fueron negativas, conforme fue tomando cuerpo y rostro la pandemia, las reacciones se fueron modificando, había fortalezas, pero también las debilidades, entre más grande es la amenaza y la podemos distinguir, los temores y la angustia son mayores, compartió el especialista.





Frente a la cercanía de la pandemia, la cual está muy cerca, aumentan el miedo y debemos enfrentar con lo mejor que tenemos, la sociedad debe levantar la mano y buscar ayuda, la lucha es de todos, tenemos que estar a salvo con lo que más queremos, ahí está la importancia de quedarse en casa, la pandemia no será permanente, venceremos juntos, expuso.

Desde los Centros de Atención Psicológica Covid-19 se está en contacto directo con los pacientes con servicios de atención psicológica, en la fase tres la prioridad es la atención telefónica con terapias enfocada al público en general, al personal de salud, a los que se infectaron, los que perdieron un ser querido, cuando bajemos la curva de casos el acompañamiento será más intenso.

El propósito es lograr una salud mental que se medirá en la capacidad del ser humano para el goce, para amar, para el trabajo y para enfrentar la adversidad, cuando se haya perdido una se enfrenta problemas, y lo tendremos que corregir puntualizó Baltierra Hernández.





/JO