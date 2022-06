Despalazados de Venustiano Carranza inician manifestación en Tuxtla

Tuxtla Gutiérrez.- Desplazados del poblado San Bartolome de los Llanos del municipio de Venustiano Carranza encabezados por Jesús Vázquez, solicitan a los gobiernos federal y estatal la atención a sus demandas, fueron obligados a salir de sus hogares desde hace dos años y no han logrado recuperar sus pertenencias.

Con mucha anticipación se alertó sobre el problema y no se logró prevenir, ahora el conflicto parece no encontrar solución, hombres, mujeres y niños han dejado bienes y no hay por ahora la posibilidad de atención y reparación del daño, añadió.





Jesús Vázquez expuso que las familias afectadas están dispersas en muchas localidades, y no han logrado recuperar la tranquilidad, la seguridad y la protección, por lo que es posible que se mantengan en condiciones de incertidumbre.

Abundó en conferencia de prensa en la plaza central de Tuxtla Gutiérrez, que se ha cometido una injusticia por el desplazamiento interno forzado, y que la exigencia es al Estado Mexicano a qué se atiendan sus reclamos en su justa dimensión.

Exigen la reparación integral del daño, garantizar el regreso en condiciones dignas y seguras a sus hogares, así como las garantías de no repetición, quienes más sufren por la violencia en su contra son los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres.