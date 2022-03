Destruyen calles recién construidas por problemas de SMAPA: colonos

En las últimas semanas se han hablado sobre la falta de comunicación que tienen las autoridades tuxtlecas, pues existieron reclamos acerca de qué calles que recién han sido arregladas vuelven a ser reconstruidas por lo cual, esto generó molestia ya que existen otras más que ni pavimento tienen.

Pedían que primero atendieran esas para evitar gastar el presupuesto en las que no se necesitan, no obstante, la problemática no va por el tema de embellecimiento sino que en los primeros meses de marzo se registraron varias fugas de agua, por lo cual, para arreglarlo nuevamente se tuvieron que abrir y arreglar las calles.





Vecinos de las colonias aledañas a la 9na sur poniente de la capital chiapaneco, notaron que en estos últimos días la calle está siendo arreglada, sin embargo, antes de que terminara el 2021 recibió un embellecimiento, por lo cual, las molestias comenzaron debido a que tan solo metros más arriba, existen calles que todavía están con terracería por lo cual, exhortaron a las autoridades a hacer buen uso del presupuesto municipal y arreglar las calles que necesitan ser arregladas.

Lo que la mayoría de las personas no conocen, es que los trabajos realizados actualmente en esta colonia y otros más en la herradura se tratan totalmente del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA) por lo cual, son trabajos que están obligados a hacer y no tiene que ver con el embellecimiento de las calles, esto lo comentó uno de los trabajadores del sitio, quien afirmó que todo eso se miraba con la empresa de agua en Chiapas.





Varias calles de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez han sufrido reconstrucción en estos primeros meses de marzo / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





Por ahora, la mejor forma de saber que colonias recibirán estos trabajos es directamente en las oficinas de Smapa, en donde se encuentran publicados semanalmente los trabajos en las calles, pues, realizar estas obras son necesarias para evitar que las colonias se queden si su servicio de agua, tal y como pasó el pasado mes de febrero en donde más de 15 colonias no recibieron su servicio por más de 10 días.

Los encargados del sistema de agua potable afirmaron que ya están trabajando en hacer carteles personalizados pues ahora los que utilizan son los del ayuntamiento, por lo cual, ha generado toda esta confusión por lo que a partir del próximo lunes ya se verán reflejados en las calles para evitar más molestias de los ciudadanos que hacen valer sus impuestos.