Es inocente: Madre denuncia a empresa en Tuxtla por detención injusta de su hijo

El 09 de mayo la Fiscalía Metropolitana detuvo a Juan Carlos “N” presuntamente por posesión de bolsitas de marihuana, lo cual no era el motivo de la detención, ante esto la madre se presentó frente al Palacio de Gobierno para denunciar la acción arbitraria en contra de su hijo.

Ante estos hechos su madre Juana Sarmiento Courier denunció los hechos, afirmando que pidió a la fiscalía que le realizaran la prueba de antidoping para descartar que se encontraba bajo efectos secundarios, ante eso le dijeron que saldría en 48 horas ya que era un delito menor.

Posteriormente la señora cuestionó a la licenciada del porque lo detendrían tanto tiempo si es un delito menor, a lo que la licenciada le respondió que se moviera del lugar porque si no le adjudicarían otro delito al joven.

“Mire señora muévase porque yo estoy escuchando que acá le van a sembrar otro caso a su hijo”, mencionó a la madre del detenido.

Nuevamente se presentó en la fiscalía en donde le dijeron que hablara con el subdirector de la Unidad de Atención Temprana, Investigación y Judicialización de la Fiscalía Metropolitana, el Lic. Francis Ochoa Clemente en donde hablaron. Refirió que el día 08 de mayo acudieron a comprar un teléfono a Coppel en donde estuvo con ella todo el día y fue cuando al día siguiente lo detuvieron, quitándole su teléfono nuevo y su anillo de compromiso porque se acababa de casar.

Dictaron otra orden de aprensión afuera de la fiscalía como probable responsable por robo ocurrido en plaza polyforum / Foto: Cortesía

Luego de escuchar la versión de la madre, Francis Ochoa le pregunto que si todo eso lo había dicho, mencionando que no porque el fiscal le indicó que no era necesario, tras esto le ordenaron al Licenciado Soto que anexará la declaración, en donde le mencionó que aunque de esa declaración las pertenencias de su hijo no les serían devueltas e hizo caso omiso no poniendo ese testimonio.

Una vez mencionado que saldrían en 48 horas le dictaron otra orden de aprensión afuera de la fiscalía como probable responsable por robo ocurrido en plaza polyforum, en donde después la madre supo que fue la empresa Toledano fue quien acusó a Juan Carlos sin tener una pruebas o motivos, asegurando que si existen pruebas en donde su hijo se encontraba trabajando, así como personas que estaban con él y que ya atestiguaron, también mencionó qué hay videos en donde Juan Carlos fue a comprar su desayuno y la hora en que sucedieron los hechos no coinciden.

Hasta el día de hoy Juan Carlos “N” continúa preso sin seguir realizando las averiguaciones correspondientes, donde su madre afirma que la misma licenciada indicó que existían irregularidades en el caso, ya que los que denunciaron ni si quiera presentaron identificaciones oficiales y por un video que se presentó su hijo está preso, es así como pide justicia para que su hijo Juan Carlos “N “ quede en libertad.

