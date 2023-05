"Nada qué celebrar este 10 de mayo": Madre de desaparecidos en Pantelhó

Doña Francisca Fidencia Morales Monterrosa, una mujer de 74 años de edad, ha declarado que no desea celebrar el Día de las Madres mientras sus tres familiares continúan desaparecidos.

Los integrantes del grupo de autodefensa El Machete del municipio indígena de Pantelhó privaron de su libertad a su hijo Alfonso de Jesús Aguilar Morales, a su nieto Luis Fernando Aguilar Moreno y a su sobrino Raúl Leovigildo Ramos Cancino el 26 de julio del 2021. Desde entonces, la mujer ha sufrido de problemas de salud, como hipertensión y dolores de cabeza y de cuerpo.

Morales Monterrosa ha pedido al gobierno que se entregue a su hijo y que se haga justicia en el caso de la desaparición de sus familiares. La mujer ha expresado su preocupación por su nieto, quien ha perdido el habla tras observar la violencia contra su padre.





En entrevista para El Heraldo de Chiapas, entre lágrimas la mujer dijo que la mejor celebración sería que le devolvieran a su hijo, a su nieto y a su sobrino, "me los arrebataron, no se vale, pido que me entreguen a mi hijo, no sé dónde quedaron, no sé que hacer".









"En Pantelhó no le debemos a nadie, dábamos dinero a rédito a la gente para trabajar, todas mis cosas, mis bienes se lo llevaron, salimos el 26 de julio de Pantelhó del 2021 y nunca más volvimos, en el pueblo no se sabe nada, no hay señal de vida".









La mujer también ha solicitado la incursión de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano en Pantelhó para desarmar a los integrantes de El Machete y liberar las órdenes de aprehensión en contra de los cabecillas.









Desde la desaparición de sus familiares, Doña Francisca ha vivido refugiada en San Cristóbal de las Casas, con el riesgo latente de una acometida violenta en su contra por parte de El Machete.









La mujer es madre de doce hijos, dos de los cuales han fallecido y uno de los cuales también está desaparecido. Doña Francisca ha perdido todas sus pertenencias y ha tenido que huir de Pantelhó para salvar su vida.

A pesar de que hace unas semanas se encontró con una persona que le informó que su hijo estaba vivo, la mujer sigue clamando por justicia y por el regreso de sus seres queridos. Las denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado no han generado resultados hasta el momento.