Día Internacional de las Parteras, en Chiapas exigen derechos

En el marco del Día Internacional de las Parteras, un grupo de mujeres integrantes del Movimiento de Parteras de Chiapas, Nich-Ixim, exigieron sus derechos como parteras, así como a los derechos inalienables de los pueblos indígenas, pero que lamentablemente algunas parteras son mal vistos por las sociedad y de las propias autoridades.

En conferencia de prensa denunciaron que como parteras algunas son mal vistas por las propias mujeres y del gobierno, por lo que exigieron respeto hacia sus trabajos que realizan ellas como parteras en las comunidades, porque lo único que hacen es ayudar a las mujeres para que puedan dar a luz sanas y salvas a sus bebés, por lo que piden que sean tomadas en cuenta también por parte de las autoridades de salud.





"Nosotras como parteras a veces necesitamos el apoyo de las autoridades de salud porque hay mujeres que están mal y nosotras no la podemos atender y al enviarlas en hospitales de gobiernos algunas son rechazadas, porque según no llevaron un control de embarazo, eso es lo que hemos visto nosotras y también las denuncias que han hecho las propias madres qué no las atienden y es ahí donde sufren más las mujeres al dar a luz en los hospitales", denunciaron.

Así también dieron a conocer qué en el 2021 atendieron a más de 2000 mujeres quiénes dieron a luz y todos salieron sin problemas, por lo que pidieron que confíen a las parteras porque en cada comunidad existen dos a tres parteras.

"De enero a marzo se atendió más de 90 mujeres y afortunadamente todos salieron bien, sin complicaciones del embarazo y los bebés sanas y sanos, por eso nosotras queremos que nos reconozcan cómo parteras y que no nos discriminen el gobierno", señalaron.













Indicaron qué adolescentes entre los 14 y 15 años de edad han quedado embarazadas y qué son atendidas por las mujeres parteras en cada comunidad, porque algunas no quieren ir a hospitales por qué algunas son mal atendidas por los médicos; "y nosotras como parteras tenemos la obligación de ayudarlas y atenderlas, porque ellas sufren más por la edad que tienen".

Denunciaron qué en los hospitales existen casos de muertes de mujeres por negligencia médica, porque no las atienden bien, después del parto se mueren porque hay médicos que le dejan gasas en el interior de la madre y después vienen las complicaciones y mueren, "por eso denunciamos estos hechos que se han registrado entidad Chiapaneca".

Finalmente, dijeron que como parteras no cuentan con un salario y que únicamente asisten de manera voluntaria para ayudar a las madres porque ellas cómo parteras se sienten obligadas a atenderlas, "y si algunas mujeres o sus esposos nos regalan gallinas, huevos, carne o algún dinero extra entre los 200 y 500 pesos, pero jamás hemos fijado un costo a nuestros trabajos".