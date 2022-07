Maltrato animal en Chiapas, una crueldad sin poder erradicarse

En Chiapas se registran por cada grupo rescatista un promedio de 10 denuncias al día de crueldad en contra de animales. “En Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y Tapachula, todos los días tenemos noticias de animales maltratados y abandonados, sobre todo perros, seguido de gatos”, dijo Claudia Cisneros, representante de Huellas Chiapas, una organización de rescatistas independiente fundada en 2013 en la capital.

Te puede interesar: Se crea programa de adopción para perros callejeros en Tuxtla

Lilia Eugenia Chong Quero, presidenta de la Fundación Lilia Chong, lamentó que esta problemática no se reduzca y por el contrario “las 10 denuncias que cada rescatista registra, tanto en Tuxtla, SCLC como en Tapachula, sean solo un dato superficial, pues se sabe que hay muchos más que no son señalados por temor a las represalias, pero no deja de ser peligroso para los perros y demás animales, sean mascotas o de la calle”.

Este 21 de julio es el Día Mundial del Perro, en el patio de su casa, Claudia Cisneros tiene en libertad a Crispi, un perro de 18 años con problemas de salud. Cada semana recibe terapia de ozono, para volver a caminar. Le cuesta levantarse y ella le dedica mucha atención. Mientras acaricia al perro se escucha el ladrar del centenar que ella atiende en encierros de malla y en su patio, todos rescatados de la calle.





Hoy en el #DíaMundialDelPerro hagamos consciencia ya que en #Chiapas el maltrato animal sigue sin poder frenarse, así como la sobrepoblación de perros callejeros



Vía: Isaí López | El Heraldo de Chiapas pic.twitter.com/UjvKDRp6Ca — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) July 21, 2022





El cuidado es de todos los días, trabaja con su esposo y una persona más con sus propios recursos aunque hay quienes dan donativos. Los gastos salen de la bolsa, hay resonancia en la sociedad. Han participado en colecta de alimentos y algunas empresas donan para alimentos o les dan los alimentos, pero requieren más donaciones su alimentación y atención médica por lo que invita a la sociedad a adoptarlos, que colaboren en su cuidado, protección y ayuden a generarles calidad de vida.

La hora de alimentarlos es a las 2 pm. Solo dos personas se decidan a su atención. Ellos cuentan con tres sitios, uno en El Jobo, en la carretera Tuxtla Gutiérrez-Suchiapa, donde está el grupo más numerosos y dos más en Tuxtla Gutiérrez.





En realidad no se sabe cuántos canes callejeros hay en la capital chiapaneca / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





“Se trata que los animales vivan bien, de cambiarles la vida a lo que vivían en la calle, por ello se fomenta la cultura de la adopción” señala.

Claudia Cisneros sostiene que duele mucho que sea el Estado mexicano el primero en maltratar perros, “y no es posible pedirles que hagamos leyes contra el maltrato animal, si las jurisdicciones sanitarias califican a los perros como plagas. Los antirrábicos nacieron con el propósito de sacrificar animales. No se aplican las leyes contra quienes lucran con los perros. Hay muchos negocios y prohibirlo sería aumentar la venta ilegal, pero sí urge al menos regularla”.





Ante los casos de maltrato, las rescatistas no puede hacer algo para ayudar a los animales, ya que muchas veces están al interior de las viviendas / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





En Tapachula el maltrato animal también ha incrementado





Lilia Chong Quero, indica que las denuncias en Tapachula tienen que ver con violencia física a mascotas y el abandono, ya que los dejan amarrados bajo el sol o la lluvia, además de no darles alimento o agua.

Dijo que ante los casos de maltrato, las rescatistas no puede hacer algo para ayudar a los animales, ya que muchas veces están al interior de las viviendas y no pueden ingresar a rescatarlos, porque incurrirían en el delito de invadir propiedad privada.





En Tapachula ya se aplicarán sanciones contra el maltrato animal / Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur





"Cuando están al interior de las casas no podemos hacer nada, porque no es posible entrar sin el permiso del dueño, ahí son las autoridades municipales las que deben de actuar, hay un reglamento contra el maltrato animal vigente en Tapachula y se debe aplicar", abundó.

Indicó que Ley de Protección para la Fauna de Chiapas estipula de 5 a 100 salarios mínimos como sanción económica o 36 horas de arresto contra los agresores de animales, por lo que urge a que se aplique para contrarrestar la problemática.





Rescatistas llaman a la concientización y el fomento a la denuncia / Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur





Detalló que el tener un perro u otra mascota implica responsabilidad, por lo que exhortó a velar por el cuidado de las mismas y evitar prácticas o actitudes que dañan a los animales.

Finalmente mencionó que se debe trabajar mucho en la concientización de las personas y en el fomento a la denuncia, ya que es necesaria para que la ley sea efectiva en la defensa de los animales y así contrarrestar esta problemática.





Rescatistas exigen que se aplique el reglamento contra el maltrato animal / Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur





Perros callejeros en San Cristóbal, existen más de 3 mil perros





Al realizar un recorrido y dialogar en asociaciones defensoras de caninos en San Cristóbal de las Casas, estas coincidieron al señalar que han recibido denuncias de maltrato de dueños o de gente que les deja comida o agua envenenada.

Indicaron que son casi 3 mil canes en las calles, sin comida y sin agua, por lo que comen basura, desperdicio y cuando se acercan a algunas casas muchos son maltratados o envenenados.





En SCLC hay un Centro Canino que no se da abasto e invitan a la adopción / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas





En SCLC existe un Centro Canino, lugar que no se da abasto para atender a todos los animales callejeros que aumentan día a día al ser abandonados por sus dueños en la vías públicas o en el centro a donde ya no regresan y quedan a la espera de ser adoptados.

Ante la situación los defensores de animales exigen crear una ley que proteja a estos animales para que se pueda castigar el maltrata de todo tipo de animales.





Con información de Marvin Bautista | Diario del Sur y Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas