Diana Berenice denuncia amenazas de linchamiento por impugnar Concejo Municipal

La ciudadana Diana Berenice Orantes Orantes, denunció amenazas de linchamiento en su contra por impugnar el decreto emitido por el Congreso del Estado, por el que designó el 30 de septiembre pasado a los integrantes del Concejo Municipal del municipio de Emiliano Zapata, tras la anulación de las elecciones locales del 6 de junio y declarar que no existía condiciones para celebrar elecciones extraordinarias, tal y como fue ella mandato del Tribunal Electoral del Estado, confirmado por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).





Dijo en entrevista que la lucha es digna y pacífica en contra de la determinación del Congreso del Estado tomada a unas horas de que concluyera responsabilidad constitucional la LXVII Legislatura a través de la Comisión Permanente, que en ese momento era encabezada por el diputado local por el Partido del Trabajo, José Octavio García Macías, el tema ha sido relevante en Chiapas, y el clamor es que se celebren elecciones extraordinarias.

"Debido a ello he recibido amenazas fuertes en redes sociales, y el día de hoy aproximadamente siendo las diez de la mañana se me comunica que en el municipio convocan a qué la gente me agreda físicamente, para que me corran y saquen del municipio, derivado de estas denuncias que hemos hecho ante los medios de comunicación y órganos electorales por lo que consideramos una violación a nuestros derechos políticos electorales de elegir por el sufragio a nuestras autoridades municipales".

"Tenemos evidencia de que los enviaron vía mensaje whatsapp en dónde se ve involucrada la secretaria municipal, Alejandra Román Granados, quién perteneció al Partido Encuentro Solidario, así como al presidente del Concejo Municipal de Emiliano Zapata, Oscar de Coss Ruiz", enfatizó Orantes Orantes.









"Voy a interponer denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado, por el delito de amenazas, intimidación, violencia de género, hay antecedentes, me han estado amenazando, intimidado en redes sociales de manera fuerte y facebook falsos y que se trata de personas del interior del Concejo Municipal, los tenemos plenamente identificados", explicó.

Argumenta que la razón en la lucha legal en contra del Concejo Municipal de Emiliano Zapata, que fue nombrado para tres años, aunque la exigencia de la sociedad es que se realicen elecciones extraordinarias, creemos que hay elementos para que esta autoridad gobierne tres meses mientras hay elecciones extraordinarias para que quienes resulten electas por el voto del pueblo asuman el cargo constitucional en enero del 2022.

Dijo que su familia está enterada de lo que está aconteciendo, solicita protección, seguridad, hace responsables a los integrantes del Concejo Municipal de Emiliano Zapata, de lo que le llegue a pasar en su integridad física, o a su familia.