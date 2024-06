43 días de huelga en Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Chiapas

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas cumple 43 días de huelga, tras diez años de no registrarse una protesta de esta naturaleza en el estado, la demanda central es la firma del Contrato Colectivo de Trabajo pero el titular Sandro Hernández Piñón, no genera las soluciones que plantea el Sindicato de Trabajadores Administrativos, explica el comité ejecutivo sindical.

Informa el Sindicato de Trabajadores Administrativos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas que esperaba procesos laborales de justicia, mejor canino de respeto, de justicia y de compañerismo pero no se ha tenido la oportunidad de hablar con el titular de la dependencia, nos han atendido personas de mayor rango por parte del gobierno del estado pero es muy triste que no se han construido los acuerdos y el titular no se ha acercado a buscar diálogo y negociación.

Debido a la falta de generación a las soluciones para la firma del contrato colectivo de trabajo el colegio continua en huelga / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

"Sandro Hernández Piñón no entiende los motivos de justicia pendientes por los que se demanda la firma del contrato colectivo de trabajo, regreso de una licencia, no hemos tenido respuesta, ha venido diez, quince minutos, una hora y se retira, el contrato colectivo de trabajo no tiene implicaciones económicas para la institución educativa, son derechos de las bases y no entendemos por qué no tengamos la atención, ni se sienta a conocer los motivos de la huelga, no hay avances en diálogo, ni en revisión de las cláusulas del contrato, la huelga es el recurso legal del procedimiento."

"Lo que hay es una falta de interés, hay desgastes en los más de 600 trabajadores, hay un desgaste de la institución, los trabajadores viven un cansancio, un estrés, el 7 de mayo querían llevar los a un conteo pero no se logró, pero no vamos compitiendo por la titularidad de contrato con el otro sindicatos, somos organización diferente y lo que esperamos es capacidad de atención, hay que cambiar al mediador, no tienen capacidad de diálogo los funcionarios menores que se han acercado, lo que busca en contrato colectivo es alcanzar un poco más del sueldo actual del trabajador". Añadió el comité ejecutivo sindical del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas.

"La educación sigue pagando muchas consecuencias, la protesta ha tardado demasiado, no hemos visto que se tome con responsabilidad el caso, de nuestra parte es vergonzoso que el director Sandro Hernández Piñón no atienda los asuntos que se le han encomendado, la misión de la institución es llevar educación de calidad para las juventudes tengan mejores expectativas de vida, con esta huelga evidenciamos que falta diálogo, estamos dispuesto a firmar el contrato sin hacer caso al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas."

"El Sindicato de Trabajadores Administrativos está con una nueva fecha de audiencia con la Junta Local de Conciliación y Arbitraje porque entre esa audiencia tiene que desahogar las pruebas la parte patronal, los mediadores ya dieron lo que tenían que dar, hay que cambiar mediador", insiste la representación de las y los trabajadores de la institución de educación media superior del estado de Chiapas.

