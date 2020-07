"Dios me dio otra oportunidad" y nueva vida

"Pasa por tu mente si vas a ver a tus hijos y amigos, es una experiencia muy fea, porque sientes que estás a un paso de la muerte"

Francisco Javier Pérez Ponce; Fotógrafo





Según el personal de la Clínica Covid en Tapachula, sólo el 40 por ciento de las personas en estado crítico que ingresan logran recuperarse y el 60 por ciento restante, lamentablemente pierde la batalla contra el coronavirus.

Francisco Javier Pérez Ponce, es de los sobrevivientes tras permanecer hospitalizado ocho días en el Hospital Nueva Frontera del IMSS, al tener serios problemas para respirar.

Dijo, que nunca imaginó contagiarse pues él atendió al pie de la letra las recomendaciones preventivas del uso del cubrebocas, caretas, del gel antibacterial y respetar la sana distancia, sin embargo, la enfermedad lo llevó al borde de la muerte al ser diabético y en uno de los sectores de alto riesgo.





Algún descuido bastó para contagiarse, narra y 12 de junio inició con fiebre superior a los 38 grados, dolor de cuerpo y cabeza intensos y tos, síntomas que no había presentado y que al paso de los días complicaron su salud.

"Estuve 8 días con síntomas en casa y me agravé, tuve que ir a un servicio particular para realizarme una radiografía de pulmones para saber cómo estaban y resultó que estaban muy dañados; presentaba una neumonía atípica, por lo que me indicaron debía ir al hospital", abundó.

Dijo que ahí fue revisado por los médicos y le informaron que estaba grave, con sus pulmones muy dañados y tenía muchas complicaciones para respirar, urgía fuera internado.





"Ingresé el 19 de junio al hospital y la verdad tenía miedo por todos los rumores que se escuchan, agarre mi fe y confianza en Dios de que iba a salir y no les miento, es una experiencia horrible, pero gracias a que los médicos y enfermeras me inyectaron ánimo tuve valor para luchar por mi vida", sostuvo.

Dijo, que los médicos y enfermeras le brindaron atención de calidad y según transcurrían lo animaban, por lo que con ayuda Divina logró recuperarse luego de 8 días de estar hospitalizado y conectado a un tanque de oxígeno.

