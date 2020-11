Dióxido de Cloro evita contagiarse de Coronavirus: Empresario

San Cristóbal de Las Casas.- “Llevo tomando Dióxido de Cloro más de tres meses, he dado a más de 60 personas y no me he contagiado de Covid-19, quiero hacer una propuesta al Gobierno de ofrecer a mi persona de forma responsable para convivir con enfermos de Covid y que se me hagan los análisis necesarios para demostrar que no me contagio utilizándolo”.

Fue el testimonio del coleto Miguel Ángel Corzo Macal, empresario además, quine se encuentra dispuesto a ofrecer su persona a las autoridades sanitarias de Chiapas, para que se hagan los estudios clínicos necesarios para demostrar que el Dióxido de Cloro ayuda a prevenir y cura el Covid-19, ya que a su experiencia conoce a más de 60 personas que se han recuperado de la enfermedad.

“Es una responsabilidad de la autoridad demostrar lo contrario a lo que los médicos presentaron, que no es tóxico, que salva vida, entonces yo le pediría a las autoridades sanitarias que demuestren lo contrario, porque trabajan para el Gobierno de México, no para la Organización Mundial de la Salud”, abundó.

Te puede interesar: Representante declara ante la FGE por presunto secuestro de vacunas





“Estamos hablando de cáncer, diabetes, hipertensión, en España hay mil niños recuperados por el autismo, es una reacción electroquímica que genera la liberación de las cargas negativas de los electrones contra los protones que tienen los virus o bacterias, hay una combustión y por eso los mata, podemos atacar enfermedades, la gente que sufre soriasis en la piel se elimina”, refirió.

Recomendó verter 10 gotitas de ácido clorhídrico al 4 por ciento, que es el activador y otras 10 de clorito de sodio al 28 por ciento, “se mezcla en un vaso seco y se vierte en un litro de agua que se puede tomar durante todo el día o bien verter tres gotitas de cada elemento en un vaso de agua por tres veces al día”.

Justificó que los gobiernos tienen miedo a usar el Dióxido de Cloro porque el 70 por ciento de los medicamentos de la farmacéutica van a dejar de ser útiles “recomiendo que no compren el dióxido de cloro ya hecho, porque es un gas volátil, muy sensible a la luz y se evapora muy rápido a 11 grados.

Local Cruz Roja en pésimas condiciones por mala administración: Trabajadores

“Vemos que el agua toma un color ámbar al mezclarse, del olor es fuerte, no debe respirarse, una vez teniendo las gotas se vierte en un litro de agua, y tenemos una dosis preventiva de Dióxido de Cloro, así no vamos a contagiarnos, no solo de Covid, sino de otro virus”, mencionó.

Finalmente, dijo que el costo varía de 300 pesos a los mil, a veces por el tema de traslado, “en el caso mío, lo regalo a la gente que no tiene recursos y se la vendo en 500 pesos a quienes sí pueden pagar, así unos ayudan a otros, busqué el apoyo con políticos, nadie quiso apoyar, vi la manera de forzar que la misma población ayude, pero si hay alguien con una enfermedad terminal tengan mi teléfono que es el 967 130 94 20”.