Luz Castillo destaca la importancia de la inclusión social para personas vulnerables en Chiapas

"En Chiapas urgen concientizar a la población sobre los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, de nada servirá hacer una ley si no hay conciencia y si no hay moral sobre el trato que se debe dar a las personas, en el estado hay una gran deuda y hay que empezar a saldar con este sector de la población", dijo la diputada Luz María Castillo Moreno.

La presidenta de la Comisión de Atención a los Grupos en Situación de Vulnerabilidad e Inclusión del Congreso del Estado, añadió que se trata de hacer valer todos los derechos de la población en vulnerabilidad, personas con discapacidad, personas sordas, de talla baja, indígenas, migrantes, entre otros, se busca que haya humanismo, no exclusión.

"No es correcto que todo sea sancionado, considero que debemos empezar a concientizar para tener una mejor sociedad, recordemos que la vulnerabilidad es causa de la falta de atención y de ejercicio de derechos, hay que ver qué les hace falta para garantizarles", añadió la legisladora.

En la sociedad se requiere principios de humanismo, de conciencia, donde las personas puedan tener una inclusión social transversal donde todos los ámbitos, puesto que hay muchas necesidades, las principales discapacidades están consideradas en la ley estatal pero no se cuenta con un reglamento y no se obliga a las autoridades a hacer valer los derechos de los excluidos.

Un sector que no se considera discapacitado es quienes padecen de epilepsia y lo es una discapacidad y no se les hace valer, no tienen derecho a programas sociales, al igual que personas de talla baja, estoy consciente que no se va a poder hacer todo en estos tres años porque es demasiado lo que hace falta, es una deuda histórica que tenemos con todos estos sectores pero yo considero que debemos plantear, establecer una base y establecer una raíz.

El éxito en la inclusión, dice Luz María Castillo, solo depende de nosotros, depende del gobernador, de las instituciones públicas, de las empresas, que hagamos valer los derechos de todos, uno de los sectores que claman la ayuda de todos son los migrantes, sus razones tienen de salirse de sus países, en México sea lo que sea pues tenemos una mejor calidad de vida que en otros, no podemos ser discriminatorios.

"Hay que ver qué les hace falta para dárselos a los excluidos, se trata de que ellos tengan una mejor calidad de vida, que puedan ejercer sus derechos, que haya inclusión y ello implica hacer valer todos los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos para proteger los derechos humanos de las personas en situación de vulnerabilidad", puntualizó.

