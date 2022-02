Diputada indígena convoca a comunidades de Oxchuc a construir acuerdos

La diputada local indígena Petrona de la Cruz Cruz, convoca a las comunidades de Oxchuc a construir acuerdos para la paz y la seguridad y tomar como base el éxito que alcanzaron durante el largo proceso de la consulta ciudadana del 2017 al 2019 y luego en la elección de su primera autoridad por sistemas normativos internos marzo del 2019, tiene que haber un esfuerzo mayor por la reconciliación.

La legisladora del Movimiento de Regeneración Nacional y presidenta de la Comisión de Postulación de la Medalla Rosario Castellanos, instó a todas las partes en conflicto a encontrar los puntos de coincidencia, a la vez, analizar que así como el conflicto afecta a la zona y a la entidad, los primeros afectados son los habitantes de Oxchuc, por lo tanto, es necesario ceder a favor de la paz.

De la Cruz, Medalla Rosario Castellanos 2019, escritora tostsil de Zinacantán, plantea que los primeros en estar de acuerdo en la construcción del camino hacia la pacificación tienen que ser los dos principales grupos, uno liderado por Hugo Gómez Sántiz y el otro, Enrique Gómez López, pero tienen que exponer sobre la mesa todos los puntos que han llevado a la confrontación y estar de acuerdo en generar las grandes soluciones.

A la falta de un ayuntamiento legalmente constituido en Oxchuc, no obstante que el Congreso del Estado nombró el 31 de diciembre del 2021 un Concejo Municipal, seguramente que no fluirán los recursos públicos, esta situación traerá como consecuencia la falta de obras y servicios públicos y no se debe permitir esa ausencia de autoridad, enfatizó la diputada por el principio de representación proporcional.

Durante el desarrollo de los trabajos para la consulta ciudadana, las comunidades fueron acompañadas por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y cuando construyeron sus lineamientos para su elección por sistemas normativos internos fueron impugnados ante el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, sin embargo, lograron ponerse de acuerdo, antecedentes que deben tomarse en cuenta para avanzar, sostiene.

Ahora tras la asamblea del 15 de diciembre del 2021 suspendida por violencia, “no sabemos qué es lo que realmente quieren”, por un lado el IEPC declaró el 21 de diciembre inconcluso su proceso electivo y el Tribunal Electoral del Estado ordenó hace dos semanas reponer el procedimiento, ahora todas las partes tienen que generar las soluciones y en su calidad de diputada no comparte la idea de nombrar otro concejo municipal como lo plantearon los magistrados locales.

“Yo no tengo la respuesta ante el problema de Oxchuc. No sabemos qué falló. No sabemos si falló el IEPC, o si falló el Tribunal Electoral, o la Comisión por la Paz y la Justicia de Oxchuc que solicitó la consulta ciudadana, o los lineamientos para la postulación de candidatos, o los acuerdos o la insuficiencia o la falta de estos, lo cierto es que hay un conflicto, no hay que inventar soluciones, hay que generarlas”.