Diputada pide a FGE crear una entidad de respuesta ante desaparición de mujeres

El Congreso del Estado, con 30 de un total de 40 diputados, dio lectura a la iniciativa de reforma al artículo 10 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, en materia de juventud, propuesta por el diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, presidente de la Comisión de Justicia de la LXVIII Legislatura, así como iniciativa de reforma a la fracción 3 del artículo 58 de la Ley de la Juventud para el Estado de Chiapas, presentada por la diputada Carolina Zuarth Ramos.

También dio lectura a la iniciativa de decreto por el que se adiciona la fracción 22 al artículo 15 de la Ley de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes para el Estado de Chiapas, propuesto por la legisladora Alejandra Estefania Martínez Coutiño, para dar cumplimiento a las acciones del Pacto por la Infancia, se inscribió en la orden el día la efemérides del 159 aniversario del natalicio de don Belisario Domínguez Palencia.

Por otra parte, la diputada local Fabiola Ricci Diestel, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, exigió alto a la violencia contra las mujeres, mencionó que de poco ha servido la lucha de las mujeres por muchos años ya que no se le respetan sus derechos, desde bebes hasta todas las edades, la diputada pidió no mas humillación, dolor, silencio, "salimos a las calles con miedo de no volver, mis condolencias a las familias de quienes han perdido la vida, los mecanismos de protección tienen que activarse porque se registra una alza de delitos".

Foto: Congreso del Estado

"El que Chiapas sea uno de los estados más seguros, no es suficiente, la meta es que no haya una sola mujer víctima de la violencia de género, propongo que esta legislatura exhorte a la Fiscalía General del Estado a crear una entidad de respuesta inmediata ante la primera denuncia de desaparición de mujeres, sin esperar el tiempo para declarar la desaparición, no permitamos una descomposición social, no más atrocidades" dijo la Diputada.

Mientras tanto, la diputada local Carolina Zuarth Ramos, de Chiapas Unido, pidió una vida libre de violencia para las mujeres, ya que lamentablemente muchas conductas terminan en feminicidio, mencionó que hay que implementar políticas públicas que erradiquen las agresiones, el llamado es a la prevalencia de los derechos humanos y a la paz social.

En su momento, la diputada Soily Linaoloe Molina Nango, del Partido Verde Ecologista de México, pidió un alto a los incendios forestales que están afectando a los ecosistemas de Chiapas, "Se trata de involucrarnos todos en la protección, la problemática es multifactorial, la crisis ambiental es de alto impacto".