Diputados de Chiapas condenan asesinato del sacerdote Marcelo Pérez en San Cristóbal

Diputados locales del Congreso del Estado de Chiapas condenaron este martes el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, ocurrido el pasado domingo en aquella ciudad y exigieron castigo a los responsables.

La diputada local del Partido Verde Ecologista de México, Valeria Santiago Barrientos, usó la tribuna del Congreso del Estado para resaltar el trabajo y la vida del padre Marcelo Pérez dedicada a la causa de los más vulnerables, de las comunidades indígenas, de la madre tierra, un hombre que con su incansable labor fijó un antes y un después en la búsqueda de paz y de justicia de los Altos de Chiapas.

"Hoy estamos aquí con el corazón lleno de dolor lamentando la perdida de un pacificador, un activista que nunca se rindió frente a la violencia, el asesinato del Padre Marcelo Pérez Pérez no solo es un golpe a su comunidad o para la iglesia, es un golpe para todo el estado de Chiapas, él era un ícono de resistencia, de dignidad y de amor por las personas y por la tierra que tanto defendió", añadió.

Conferencia de prensa con el presidente del Congreso del Estado

En el pleno durante la sesión ordinaria de la LXIX Legislatura Local, Santiago Barrientos insistió que el Padre Marcelo Pérez Pérez fue mediador en conflictos que otros no se atrevían a enfrentar, y siempre lo hizo con la bandera de la paz, se levantó en contra de la injusticia, alzó su voz en contra del narcotráfico, los desplazamientos forzados, desapariciones y la devastación del medio ambiente, lo hizo no con armas, sino con la fe, la palabra y con el compromiso por la paz.

"No podemos ni debemos permitir que su vida y su lucha se pierdan en el olvido, su memoria exige de nosotros un claro compromiso, continuar con su legado, hoy más que nunca nos sumamos a la exigencia de justicia, nos duele profundamente su partida pero estamos seguros de que las autoridades trabajarán incansablemente para que esté crimen no quede impune como tantos más, para que la justicia y la paz que tanto anhelaba el padre Marcelo Pérez se vuelva una realidad en nuestras comunidades", indicó la diputada.

"Chiapas es un estado que ha enfrentado desafíos enormes, la situación de violencia ha golpeado a muchas familias y comunidades, con la fuerza de su memoria renovamos nuestro compromiso de seguir construyendo la paz, de continuar alzando la voz por los que ya no pueden hacerlo, proteger a los pueblos indígenas, la madre de tierra y debemos honrar al padre Marcelo Pérez Pérez no solo con palabras sino luchar por la dignidad, justicia y paz; si vida fue un ejemplo de valentía y amor y no podemos permitir que su muerte sea un silencio más en medio de tanta violencia", insistió.

Luis Avendaño Bermúdez, el presidente del congreso del Estado, comentó que "quien invoque la ley debe de respetarla, no solo respetarla, sino también creer en ella, por eso como diputados locales confiamos en habrá la aplicación de la ley, y como Congreso del Estado seguiremos atentos al municipio de Pantelhó, y que estaremos atentos a las resoluciones del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas en relación con la impugnación presentada por la designación del concejo municipal por la pasada Legislatura Local; lamentamos y exigimos que se esclarezca los hechos".

"El Estado Mexicano tiene varios entes y cada quien debe hacer lo que le corresponda, hay realidades que no podemos negar en materia de seguridad en Chiapas y cada institución tiene que cumplir con sus responsabilidades, cualquier acto de violencia tiene que ser esclarecido", reiteró.

Mientras tanto, el el diputado de Morena, Juan Salvador Camacho Velasco, abundó que el asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez duele y no podemos permitir que quede impune, nos conviene y nos llena de pena que un defensor de derechos humanos, que un defensor de los pueblos originarios, que el primer sacerdote maya de Larráinzar haya sido ultimado en forma otros, este conflicto no se creó de la noche a la mañana, hay omisiones de autoridades responsables.

Hizo un llamado a que se haga justicia y que este trágico asesinato no quede impune, lamentó que históricamente exista segregación en contra de los indígenas, el asesinato del defensor de los derechos humanos es una herida que atraviesa el corazón de las comunidades, duele y condenamos el crimen, y reclamo es que no haya impunidad, la justicia no será promesa vacía, desde la Comisión de Justicia serenos garante de que se investigue esté crimen y los culpables enfrenten las consecuencias de sus actos, en reiteró.

La diputada Roselia Jiménez Pérez, del Partido del Trabajo, se sumó al reclamo de paz y el deseo que muy pronto llegué la justicia.

