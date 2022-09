Diputados de Chiapas esperan resultados en seguridad y salud tras Cuarto informe

"Uno de los grandes pendientes del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, es la seguridad, si bien hay logros, no podemos de dejar de reconocer que existen asuntos que falta resolver de fondo, venimos arrastrando una tendencia que ha sido imposible de revertir en cuatro años, por lo menos se ha estabilizado", dijo el diputado local de Morena, Isidro Ovando Medina, presidente de la Comisión de Zonas Fronterizas y Limítrofes del Congreso del Estado.

"Afortunadamente no ha seguido creciendo la inseguridad y los delitos de alto impacto, pero no está resuelta, esperamos que empiecen a disminuir en el periodo que falta por concluir en este sexenio, hay logros y pendientes, no podemos dejar de analizar que por la seguridad pasa la paz, el progreso, el desarrollo y un mejor bienestar de la población", enfatizó.

Mientras tanto, la diputada local de Morena Verónica Alcázar Cordero, presidenta de la Comisión de Salubridad y Asistencia, abundó que otro de los temas relevantes pendientes por parte del gobierno federal es la atención a la salud, "no dejamos de reconocer avances pero persisten ciertos rezagos y carencias que hay que resolver para que los servicios que recibe la sociedad sean de calidad".

#Local | Diputados locales opinaron acerca del cuarto informe de gobierno del presidente López Obrador pic.twitter.com/uHSpZGsK20 — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) September 2, 2022

Se necesita apoyar más a las personas que viven en situación de mayor vulnerabilidad social, hace falta atender muchos temas, en Chiapas hay avances pero hay quienes no han sido atendidos, por lo tanto, es el primer paso para el bienestar de la población, si no hay salud faltan muchas cosas para la tranquilidad del pueblo, dijo.

A su vez, la diputada Flor de María Esponda Torres, del Partido Verde Ecologista de México, presidenta de la Comisión de Turismo y Cooperación Internacional, indicó que el gran desafío para el Estado Mexicano es en materia económica, la pandemia del Covid 19 ha afectado fuerte, el desafío es la estabilidad económica.

La diputada local Carolina Zuarth, del Partido Chiapas Unido, expuso que "existen grandes resultados en cuatro años de gobierno pero no podemos negar que existen asuntos que falta resolver, esperamos que en lo que resta de la administración federal mejore la seguridad, la salud, la economía, el empleo y otros temas relevantes para el bienestar".

El diputado José Antonio Aguilar Meza del PVEM, presidente de la Comisión de Protección Civil, no quiso hablar de este ni de ningún otro tema, lo mismo que la diputada Petrona de la Cruz Cruz, que es presidenta de la Comisión de Postulación de la Medalla Rosario Castellanos, que confirmó no haber tenido tiempo para ver el informe del presidente López Obrador.