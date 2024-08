¡Nuevo impulso para Chiapas! Diputados del PT prometen reformas cruciales en educación y tecnología

Los diputados federales electos de Chiapas por el Partido del Trabajo (PT), Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Roberto Armando Albores Gleason y Carlos Morelos Rodríguez, participaron en la asamblea nacional de diputados lo sales electos en la Ciudad de México donde coincidieron en la importante de impulsar reformas legales en la próxima legislatura de la Cámara de Diputados en materia de educación, ciencia y tecnología.

En un comunicado precisan que el compromiso establecido el fin de semana por el Grupo Parlamentario del PT en la próxima legislatura debe ser en beneficio de México, destacando la educación, además de la ciencia y la tecnología como pilares fundamentales para el desarrollo nacional.

Francisco Madero Espinosa Ramos, es actualmente Comisionado Político Nacional de ese partido político en Chiapas, Carlos Morelos Rodríguez es diputado local en Chiapas por Palenque, distrito al que representará en la Cámara de Diputados, mientras que Roberto Armando Albores Gleason, es ex senador y ex diputado federal por el PRI y ex candidato a gobernador por esa fuerza política por Chiapas.

Carlos Morelos Rodríguez / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

Presidio los trabajos el diputado federal y próximo coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) en la LXVI Legislatura, Reginaldo Sandoval Flores, quién consideró que para los próximos tres años será imprescindible destruir por completo el andamiaje jurídico neoliberal y construir uno nuevo que abone en la edificación del segundo piso de la transformación que permita profundizarla.

Sostuvo que la lucha dentro del Poder Legislativo tiene como centro la administración del poder público de la nación a favor de los que menos tienen y, debido a eso, la derecha se está aglutinando mientras los gobiernos de Estados Unidos y Canadá están presionando para que no se avance, ya que empiezan a sentir lo que se ha hecho en seis años.

Por su parte, Alberto Anaya Gutiérrez, próximo coordinador del grupo parlamentario del PT en la Cámara de Senadores, subrayó la importancia de avanzar en la segunda etapa de la Cuarta Transformación y “Eliminar 36 años de neoliberalismo ha sido difícil pero no es imposible.

Destacó que la alianza estratégica entre el PT, Morena y figuras clave como la presidenta electa Claudia Sheinbaum y el presidente Andrés Manuel López Obrador, quienes son considerados grandes aliados en el ámbito educativo; la educación, la ciencia y la tecnología serán ejes fundamentales para el desarrollo del país en esta segunda etapa de la Cuarta Transformación.

Hay un firme compromiso de visitar los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) y de fortalecer la educación temprana, ya que sin ella no hay futuro para el país, apuntó.

