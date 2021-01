Diputados locales "brincarán" de un cargo a otro

De los 40 diputados locales propietarios que conforman la LXVII Legislatura Local, y que deberían concluir funciones legislativas hasta el 31 de septiembre, al menos cinco dejarán el cargo con anticipación para postularse como candidatos a diputados federales y presidentes municipales, para las elecciones concurrentes federales y locales del 6 de junio venidero, a esa lista se suma el presidente municipal de Berriozábal, Joaquín Zebadúa Alba y el ex secretario de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos.

El periodo de precampañas es del 22 al 31 de enero de este año, para que los 14 partidos políticos designen candidatos a miembros de 123 ayuntamientos y 40 diputaciones locales propietarias y 40 suplentes, de acuerdo con el Calendario Electoral para el Proceso Electoral Local 2021.

Mientras que las precampañas para las elecciones de 13 diputaciones federales comenzaron desde el 23 de diciembre y concluirán el 31 de enero para que 10 partidos políticos nacionales hagan sus postulaciones.

La diputada local de Morena, Adriana Bustamanta Castellanos, se registró en el proceso interno de ese partidos para participar en la elección de la candidata a diputada federal por el VI distrito electoral federal con cabecera en Tuxtla Gutiérrez.

Por su parte, el diputado local de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Marcelo Toledo Cruz, recientemente estuvo en la Presidencia de la República, y al parecer ya ha sido nominado para ser registrado como candidato a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez.

La diputada local Olvita Palomeque Pineda, se registró en el proceso interno de Morena, para ser tomada en cuenta para la designación de la candidatura a la diputación federal en el VII distrito electoral federal con cabecera en Tonalá.

Por su parte, el diputado del Partido Verde Ecologista de México, Emilio Enrique Salzar Farías, sostiene acercamientos con el PAN, con el que ya fue diputado local y federal, para buscar con otras fuerzas políticas, que seguramente incluiría al PRI, la nominación para contender por la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez.

El diputado de Morena, del V Distrito Electoral Local con cabecera en San Cristóbal de Las Casas, Juan Salvador Camacho Velasco, solicitó licencia para separarse del cargo con la intención de contender por esa misma fuerza política por la presidencia municipal de esa misma municipalidad, San Cristóbal de Las Casas; el lunes próximo podrían el Congreso del Estado le estaría dando su anuencia.

El presidente municipal de Berriozábal, Joaquín Zebadúa Alba, y presidente de la Red de Municipios por la Salud, ya aprobó el cabildo su solicitud de licencia para separarse del cargo que asumió el 1 de octubre del 2018, falta que lo apruebe el Congreso del Estado, busca competir en la elección de diputados federales en el IV Distrito Electoral federal con cabecera en Pichucalco.

El ex secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, es el virtual candidato de Morena, PT y PVEM, a la diputación federal por el VIII Distrito Electoral Federal con cabecera en Comitán, y todo parece indicar que uno de sus contrincantes sería el ex diputado local, ex diputado federal y ex secretario de Gobierno, Mario Carlos Culebro Velasco, por el PRI.