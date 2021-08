Dirigentes del FNLS demandan alto a la impunidad frente al Congreso

En el marco de la Jornada Nacional por la Justicia, Verdad y Libertad, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) y la Asamblea Democrática de la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, exigieron este lunes la presentación con vida de los detenidos y desaparecidos en el país y en Chiapas, libertad incondicional de los presos políticos, justicia para las víctimas de lesa humanidad y castigo a la impunidad por la desaparición forzada y otras violaciones a los derechos humanos.

Durante una manifestación frente al Congreso del Estado en Tuxtla Gutiérrez, los dirigentes del FNLS expusieron que las instancias responsables de garantizar la justicia del país y del estado están empeñados en responder con la dilación y con ello se ha logrado perpetuar la impunidad.





Puede interesar: [Video] Mocri marcha en Tuxtla Gutiérrez, piden justicia por muertes





A juicio de los manifestantes, en estas desapariciones participan las policías, es el caso de Gabriel Alberto "N" y Edmundo "N", desaparecidos en Oaxaca el 25 de mayo del 2007 reivindicados por el Partido Democrático Popular Ejército Popular Revolucionario, es un caso paradigmático de la injusticia documentado ampliamente.

No obstante que ha habido recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no ha habido solución jurídica, no obstante la determinación del Noveno Tribunal Colegiado de la federación, tras amparo del 2013, que ha establecido la responsabilidad del Estado Mexicano en la planeación, ejecución y consumación del crimen.





Reclaman que la justicia no puede ser postergada sino traducirse en hechos: / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Es lamentable que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya archivado el casos de los luchadores sociales, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, si esta instancia cierra filas a favor de los responsables de la desaparición forzada, significa extender el manto de impunidad sobre los criminales del Estado Mexicano, policías estatales y federales, por ello las organizaciones sociales exigen la verdad y la justicia, exponen.

Reclaman que la justicia no puede ser postergada sino traducirse en hechos, en la presentación con vida de los detenidos, desaparecidos, castigo a los autores materiales e intelectuales, así como la garantía de la no repetición, tanto en Chiapas como en otros estados.