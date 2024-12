Fundación Karla Velasco denuncia discriminación por cobros para bazar en plaza central

La presidenta de la Fundación Karla Velasco Familias Víctimas de Feminicidios, Maricruz Velasco Nájera, se quejó de la discriminación de la administración municipal de Ángel Carlos Torres Culebro de Tuxtla Gutiérrez, al negarle el permiso para la instalación de un bazar en la plaza central a un costado de la Catedral Metropolitana de San Marcos.

Explicó en entrevista que debían instalarse desde el lunes 9 de diciembre y este martes 10 no han logrado instalarse las seis familias debido a que a cada una le piden un pago de 600 pesos a cada una por quince días, lo que da un total de 300 mil pesos.

Precisó que durante la administración municipal pasada de la capital de Chiapas, se instalaron en el mismo sitio a un costado de la Catedral Metropolitana de San Marcos, y ahora, en esta etapa del segundo piso de la cuarta transformación, les están cobrando a cada una de las familias integrantes de la Fundación Karla Velasco Familias Víctimas de Feminicidios.

A pesar de la falta de recursos, las familias continúan buscando apoyo para su movimiento a través de iniciativas como el bazar benéfico / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

"Las familias víctimas hacemos un bazar durante los años pasados y lo que nosotros necesitamos es reunir dinero para seguir la lucha por la justicia ante la muerte violenta de nuestros seres queridos. Nosotros buscamos la manera de sostener nuestro movimiento y seguir buscando justicia, pero este martes 9 de diciembre, la administración de Torres Culebro nos quiere cobrar y nos han pedido que, para que no nos cobren, debemos estar constituidas como asociación civil."

"Pero cuando asesinaron a nuestras hijas no sabíamos que nos teníamos que constituir como asociación civil, y no obstante que somos una fundación, pero no tenemos la protocolización ante notario público por no tener dinero para ello, tenemos que establecer una agrupación para no pagar. Nos quieren cobrar 600 pesos por cada una de las cinco representantes de las familias", afirmó.

Familias víctimas de feminicidio enfrentan obstáculos para continuar su lucha por justicia en Tuxtla Gutiérrez / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

El bazar debía funcionar del 9 al 24 de diciembre. "No tenemos dinero para pagar, lo que hacemos es buscar dinero no para seguir nuestra lucha por el acceso a la justicia en el estado y en la Ciudad de México, y no nos han permitido instalarnos para poder vender ropa, zapatos, artículos para damas como bolsas, y demás para poder financiar nuestra lucha por la justicia, pero no nos permite la instalación la administración municipal de Tuxtla Gutiérrez que encabeza Ángel Carlos Torres Culebro", sostuvo.

