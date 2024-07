Disminuye el INIFECH rezago de infraestructura educativa en Chiapas

Alrededor de 7 mil 700 espacios de mil 876 planteles que se localizan en 122 municipios de Chiapas, recibieron en los últimos seis años el apoyo para mejorar las condiciones de los edificios educativos, aseguró Enoc Gordillo Argüello, director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa en el estado (INIFECH).

Entrevistado para el Heraldo de Chiapas, el funcionario estatal explicó que la inversión para la mejora de escuelas asciende a 5 mil 500 millones de pesos y tuvo un impacto en al menos 700 mil estudiantes de nivel básico, medio superior y superior.

Enoc Gordillo Argüello, director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa en el estado (INIFECH) / Foto: Jhonatan González / El Heraldo de Chiapas

“En la política pública de rezago, de Atención al Rezago en la infraestructura, se detecta que de los más de 13 mil 400 planteles normativamente atendibles (…) el rezago puntual se detecta en el 13.81 por ciento de ese universo. Ese 13.81 refleja un número de 1879 planteles con rezago, con algún grado de rezago en su infraestructura física. Lo que hicimos desde que llegamos fue atender esa política pública, ese indicador, esa numeralia que encontramos”, puntualiza el entrevistado.

Destacó que durante la actual administración que concluye en el mes de diciembre, fue posible reducir alrededor de un 7 por ciento el rezago en materia de infraestructura educativa, pues lograron disminuir del 13.81 por ciento de planteles en malas condiciones a tan solo 6.9 por ciento, sin embargo, prevén que al cierre de la administración disminuyan un punto porcentual más.

“Ese 6.9 ya es una realidad, hoy se ha atendido esa cantidad de planteles (…) y aún con la posibilidad de lo que tenemos aún por delante, los meses que restan a esta gran administración del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, podamos hacer una proyección de que estemos en el 5.75, es decir, abajo de lo que se estableció como meta de atención y no sólo es los planteles del rezago, también nos metimos a atender planteles en situación de una situación emergente, como en temas de planteles que requieren algún espacio educativo para consolidar el plantel”, enfatizó.

Gordillo Argüello afirma que el impacto de estas obras fue positivo, pues en muchos de los casos, las escuelas que se encontraban en condiciones precarias, es decir, que su construcción era de madera o lámina, en la actualidad ya cuentan con aulas de mejor calidad que les permite llevar a cabo su proceso de enseñanza - aprendizaje.

“Se disminuyó el porcentaje de niños que abandonan el aula porque no les es cómoda, porque no les es segura, porque no aprenden por lo incómodo de los espacios. Recordemos recientemente las ondas de calor tan fuertes que impactaron nuestra entidad y años anteriores que nos han impactado al no tener un techo digno, normado, que de alguna manera disminuya el calor, (ahora) hay frío, hay lluvia, pero ahora están en espacios dignos y seguros”, puntualizó.

Agregó que la prioridad de atención se centró en dos espacios, por un lado el aula didáctica donde el niño, la niña, el joven o la joven llegan a aprender, mientras que la segunda acción se enfocó en los sanitarios. “Hoy por hoy, tenemos espacios muy dignos y seguros en las escuelas que hemos llegado a atender e insisto son 1876 planteles que hoy disponen ya de mejores aulas didácticas”.

El director del INIFECH también dijo que en este sexenio se han dado pasos firmes, pues lo que está dicho en la cuenta pública, informado y difundido, está construido, terminado y se puede constatar en cualquier municipio o localidad, donde a muchos estudiantes les cambió la realidad. “Cualquier pueblo donde entró INIFECH 2019-2024 existe esa aula, existe ese baño, existe esa plaza, existe ese taller, existe ese laboratorio, entonces por ello pienso que es solidez”.

En este sentido, el director aseguró que el reto de continuar mejorando los edificios educativos en el estado de Chiapas aún continúa siendo grande, sin embargo, consideró que estos logros deberían tomarse como base de referencia y quizás en algunos aspectos darle continuidad a seguir consolidando a aquellas áreas en que por falta de tiempo y recursos no pudieron llegar.

“Fortalecer más la educación secundaria, secundarias técnicas, secundarias sociales, con laboratorios y con talleres, ha mermado en el rezago, en la escasez, años de vida que ya rebasó. Y fortalecer la parte de tecnologías de ciencias que se da mucho en las secundarias, el laboratorio de ciencias de química, biología, matemáticas, el laboratorio de cómputo donde aprenden los chicos, ahí tienen su primer acercamiento con las computadoras, ya en un enfoque teórico práctico”, apuntó.

También dijo que se requiere fortalecer algunos espacios como aulas, comedores entre otros espacios de las escuelas de nivel básico, que les permita realizar actividades propias de esa educación inicial y recreación, pues la prioridad durante los seis años fue proporcionar salones de clases dignos.

“Entonces hicimos a un ladito los domos. Son muy importantes los temas del asoleamiento, pero el niño pasa más horas en un aula que en un domo y al final el niño cuando juega el fin de semana, juega en la calle, juega en el campo, juega al aire libre, entonces sí le dimos esa prioridad, sin embargo, si hay la atención hacia el enfoque de domos, vale la pena crear domos quizás muy seguros, pero de menor inversión para que no impacte en el presupuesto global”, concluyó el funcionario.

