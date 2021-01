Disminuye transmisión de Covid-19 en transporte: A. Espinoza

Derivado de las medidas de seguridad en salud que se han establecido con el sector transporte, en el que participan 26 mil 852 concesionarios y más de 30 mil unidades, ha disminuido en las últimas semanas la cadena de transmisión del Covid 19, aunque la movilidad de la población no ha bajado, al contrario, se ha intensificado, expuso el secretario de Movilidad y Transportes, Aquiles Espinosa García.





Espinoza pidió la colaboración de la población para cuidar la vida y proteger la salud, las combis deben llevar un cupo máximo de 8 personas y ninguna adelante si la unidad no cuenta con separadores, cuando el vehículo disponga de separadores podrán abordar hasta once o doce personas, el conductor debe usar obligatoriamente gel antibacterial y disponerlo para los usuarios al igual que el cubrebocas.





"Lo saben todos, nadie puede alegar que no lo sepa, se les ha comunicado a través de los líderes, de su organización, los dirigentes de rutas, de los concesionarios y operadores, deberán sanitizar sus unidades en la mañana y en la noche, sin embargo, recibimos muchas quejas de que operadores no cumplen con esta obligación, aunque hay usuarios que se suben a la fuerza sin el cubrebocas".

En todas las rutas, en todas las modalidades y en todos los municipios se ha intensificado la vigilancia para que el sector transporte que es estratégico para disminuir la cadena de transmisión del virus del Covid 19 cumpla, se han aplicado sanciones por conductas reiteradas pero no es posible multar a todos, a la pandemia lo debemos vencer todos con disciplina, añadió.

Espinosa García dijo que no es posible culpar a todos los operadores, pero hay una parte de los usuarios que no colabora, no obstante, a partir de las medidas institucionales y por el rebrote que causó la miedo la población fue colaborando y asumiendo sus medidas de prevención, de acuerdo con las evaluaciones de la Mesa Regional de Seguridad en Tuxtla Gutiérrez, la incidencia ha bajado y el llamado es a seguir disminuyendo la tasa y la queja de usuarios sobre el servicio y la seguridad para la salud en el transporte.





Comentó que el número de quejas ciudadanas que ha disminuido es un indicador de que la vigilancia está dando resultados y la gente está colaborando más, "no sé si porque hubo contagios, defunciones y la gente tuvo temor", pero hay menos denuncias, nadie debe abordar el transporte público sin cubrebocas, ni con sobrecupo, los presidentes municipales deben estar al pendiente de que se cumplan con estas disposiciones en todas las modalidades.

Si bien ha disminuido el ingreso en el sector transporte es entendible por el número de pasajeros por vehículo, pero no es posible arriesgar nuestra salud, derivado de ello también ha bajado el mantenimiento de las unidades, "tenemos paradas la revisión mecánica de las unidades, pero lo primero es la salud", puntualizó.





