Docentes acuden a puestos de vacunación en Chiapas

Maestros asistieron puntualmente a la vacunación, cientos pudieron acudir a este acto protocolario y en consecuencia es importante lo que están realizando, porque están conscientes de la necesidad de estar vacunados, afirmaron docentes que acudieron a los centros de vacunación en la entidad.

De acuerdo a los testimonios de los maestros, hubieron personas que llegaron desde la una de la mañana, eso indica de que hay interés por parte de los del gremio de los maestros pues es una aceptación en lo que cabe y la asistencia en la Arena Cuesy en estos momentos es poca afluencia, pero constante.

Lee también: Vacunación no garantiza regreso a clases dicen docentes





Esto se debe a que las autoridades pidieron tener un orden, pues están evitando amontonamiento, todos están con la oportunidad del orden alfabético para recibir la dosis.

La situación ahorita en este punto de Vacunación es que ya todos los maestros están sentados en el área de espera, están sentados alrededor de lo que es son los cinco puntos de vacunación que están en el interior de la Arena Cuesy.





Foto: Elam Náfate | El Heraldo de Chiapas





Lo que se aprecia es que existe una demanda, pero también que existe un orden, claro que se han presentado inconformidades con este orden, pues algunos maestros intentaron hacer la mala de adelantarse espacios que ya se habían dado y bueno los mismos maestros lograron establecer un orden, no hay en la Arena Cuesy un desorden o alguna inconformidad sobre el proceso de vacunación con el orden alfabético.





Foto: Elam Náfate | El Heraldo de Chiapas









Vacunación a maestros en San Cristóbal





San Cristóbal de Las Casas.- Mari Carmen Ballinas de 30 años, fue la primer profesora de un total de 11 mil 310 maestros de educación básica, media y superior que se espera sean vacunados en las instalaciones de la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich) habilitado como centro de vacunación COVID, el cual dió inicio esté martes 20 y culminará el próximo 27 de abril en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche.

Al respecto, el Delegado de Educación en la región Altos, Gabriel Martínez Sánchez, dijo que se hizo la invitación en general a los maestros y esperan que sean alrededor de mil maestros los que se vacunen al día, "la intención es es asegurar la salud de los maestros y posteriormente tendremos las instrucciones de las autoridades, el magisterio ha estado pendiente por el inicio de la vacunación para poder iniciar nuestro trabajo con seguridad".





Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas





"Están participando nuestros alumnos de la carrera de Médico cirujano están participando en las brigadas de vacunación unos 29 jóvenes, además de alumnos de otras carreras que apoyan como capturista o como parte de apoyo. Hemos procurado que como parte de su formación puedan contribuir a la atención de la población" refirió.

"Estaba emocionada para que me vacunaran, es necesario hoy en día, no me dolió ni nada, me dijeron que iba ser molesto pero para nada, me siento con ganas de ir a trabajar, invito a la población de maestros que se vacunen y nos unamos para regresar a la normalidad lo más pronto posible, el protocolo estuvo bien, bastante accesible, nos subieron a un camión y todo muy rápido", refirió Mari Carmen Ballinas.





Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas





Jorge Antonio Díaz Cruz, estudiante de médico cirujano en la UNICH dijo sentirse con una gran responsabilidad apoyar esta campaña "fue voluntario, se abrió la convocatoria para Participar y la vocación por servir, recibimos capacitación previa".





Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas





Con información de Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas