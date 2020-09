Docentes de Cendi piden pagos y reinstalación laboral

Al menos 19 docentes del Centro de Desarrollo Infantil (Cendi) número 1, de Tuxtla Gutiérrez se manifestaron la mañana de este lunes frente a Palacio de Gobierno, en demanda de sus pagos atrasados y de su reinstalación, pues aseguran que llevan más de 13 años prestando el servicio y no es justo que los despidan sin explicaciones válidas para ello.

Son aproximadamente 19 docentes las que se se encuentran en esta situación, por eso ahora lo que ellas piden primero es que les paguen y después que le reinstalen en su centro de trabajo, pues no lo consideran justo la forma en que fueron despedidas sin avisarles y simple y sencillamente le dicen que los recursos no estaban disponibles para hacerles sus pagos.





Señalaron que hace como dos meses las mandaron llamar, una por una para hacerles saber qué recurso estaba en "veremos", que no estaba en la mano de la directiva y que todo estaba en las oficinas de Hacienda del estado quién liberaría los recursos, cabe destacar que llevan más de 13 años trabajando y nunca se había presentado esta situación, ellas dependen de la Secretaría de Educación Federal.

Destacaron también que ellas trabajan para un programa que se llama Becarios, en el cual son consideradas como personas de apoyo y que laboran 8 horas diarias de lunes a viernes.





Foto: Elam Náfate | El Heraldo de Chiapas





Agregaron qué les han dicho que no tiene derecho a una constancia laboral, misma que les permita comprobar la experiencia en el servicio como docente en un Centro de Desarrollo Infantil "ahora que ya no le somos útil que ya no le servimos sólo nos dicen maestras busquen otro trabajo porque aquí ya no hay espacios", señalaron las inconformes.

Acusaron a la directora del CENDI Silvia Jiménez Jimaréz de no dar la cara y de no notificarles en persona de la situación laboral de las 19 docentes, las docentes dijeron que mantendrán el plantón en tanto no sean atendidas por las autoridades del gobierno.