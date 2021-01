Docentes exigen al gobierno garantías para regreso a aulas

San Cristóbal de Las Casas.- "No puede ser que los maestros y padres de familia determinen el regreso a clases, quienes deben generar las condiciones es el gobierno, nosotros no nos negamos a regresar, pero debe ser con seguridad y no hacer responsables a los maestros" pidieron los docentes como respuesta a las peticiones de las autoridades para volver a clases presenciales.





Al respecto, Stalin Hernández Arrazate, coordinador del Consejo Central de Lucha del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en la zona altos de Chiapas, pidió que sean las autoridades educativas las que determinen el regreso a clases y garanticen las condiciones sanitarias necesarias para evitar contagios, además de gestionar la agilización de las vacunas para maestros y estudiantes.

En conferencia de prensa, dijeron que también es necesario que doten a las escuelas de los insumos de protección necesarios, productos de limpieza y todo lo que se requiera para instalar filtros sanitarios, ya que lo realmente importante es la salud de la sociedad.

La preocupación del magisterio se debe a que aseguran que se han disparado los casos de Covid-19 entre el magisterio, "en esta región tenemos a 10 compañeros que fallecieron".





En el sector educativo seguimos trabajando de manera permanente. Se está analizando, si las condiciones de salud así lo permiten y el semáforo verde continúa en Chiapas, esperamos un regreso presencial cada vez más nutrido.



Debido a lo anterior, los docentes aseguraron que no hay en realidad las condiciones para el regreso a clases, ya que los casos van en aumento, además de que en muchos centros escolares no tienen las condiciones adecuadas para evitar aglomeraciones y en muchas de las comunidades ni siquiera cuentan con agua potable.

Sobre las clases virtuales, dijeron que continúan trabajando y en los lugares donde no hay internet los maestros van una vez cada determinado tiempo a dejar y recibir trabajos escolares para poder evaluar a los alumnos y que de esta forma no se pierda el ciclo escolar.