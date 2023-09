Don Francisco Aguilar: la voz inolvidable de la radio chiapaneca

Don Francisco Aguilar Ramírez, de 80 años de edad, es un hombre que se dedicó a la locución durante 36 años desde el año 1979 con 25 años de edad, apenas lleva cinco de jubilación, extraña la radio, la cabina, las llamadas del público, los concursos de canto de los radioescuchas, las desmañanadas y las trasnochadas en la radio en Tuxtla Gutiérrez, donde los recuerdos lo sostienen para vivir el presente con el cariño y alegría de la gente.

Son muchas historias, cuando uno llega a la radio llega a aprender, acuerpándose de la sabiduría de los lucutores de más experiencia, poco a poco se adquiere madurez, sobre todo, por el saber que la señal de la radio llega hasta los lugares más recónditos, mucho más allá de la señal de la televisión, y eso es lo que hace crecer a los locutores, saber que alguien te escucha sin que te conozca.

Ahora que ya no estoy en la radio desde hace cinco años la gente me identifica, y es que hice muchísimos programas con los que mucha gente se identificó, incluso compartimos éxito con compañeros locutores que ya no viven y que fueron para mí unos grandes maestros, llegué a Tuxtla Gutiérrez procedente de Villaflores con la ilusión de hacer lo que soñaba, mis sueños se hicieron realidad en el Corporativo Radio Núcleo a través de la estación La Máquina Musical.

Recuerda a grandes compañeros como Eduardo Castillo Herrera, Augusto Solorzano López, Ramón Gonzalo Jiménez, pero también habían estrellas de la radio como Milton Hernández Moguel, con quienes compartió grandes momentos de gozo y de alegría, a través de la radio hizo muchos años, los grandes recuerdos me hace revivir aquellos tiempos en los que me tocó transmitir sentimientos y emociones a la población de Chiapas.

Aguilar Ramírez cuenta que la radio le permitía tener un contacto muy cercano con gran parte de la sociedad, a los 75 años de jubiló, se alejó por completo de la radio, aunque sigo escuchando. Años compañeros de la radio, con locutores con quienes compartimos grandes momentos, recuerda que fueron muchos los programas que tenían mucha audiencia, entre ellos Palenque de Gallos, que se transmitía de 9 a 10 de la noche, ponía la pista de la música y la gente por teléfono cantaba, hubo un gran impacto.

Cuenta que una ocasión en qué llegó a Tuxtla Gutiérrez Chiapas Vicente Fernández, se enteró de este programa, desde el antiguo hotel Flamboyán llegó a la radio el cantante, el mismo me llamó y me dijo que iba a cabina, me dijo que si yo estuviera en Jalisco me hubieran echo una estatua, el programa duró 10 años, la gente se apropia a de la radio, ahora eso no ocurre.

Lamenta la nueva realidad, los cambios de la radio, programación, locutores, eliminación de programas que gustaban mucho a la gente, aquellos de marimbas, mientras que algunos locutores se ocupaban de practicar la voz, ahora tengo que decirlo, muchos locutores se dedican a decir barbaridades, hablar a gritos, le faltan el respeto a la sociedad, se creen más importantes que el público, aunque hay estación de respeto, aquellas que han innovado con tale roby equipo, hay locutores que llegan solo al cotorreo, falta seriedad.

La música era más selectiva, en la actualidad en algunas radios hay mucho escándalo, el interactuar dos, tres, cuatro y hasta cinco personas en cabina se convierte en una falta de respeto a la audiencia, y me llena a recordar mi gustado programa Caminito de la Escuela, en el que se hablaba del respeto, de valores, o aquel programa el Teléfono Romántico, que consistía en la reproducción de música romántica, Dios musicales en los que la gente participaba, lo que ahora ya no existe.

Le duele que ya no haya programas dedicados a la marimba, sacaron a la marimba de las radios, un empresario extranjero ya fallecido gustaba de la música de marimba en la radio, lo que ya no existe, la gente gustaba de esta programación, mientras que en la actualidad, la música es diferente, sin romanticismo, y ante estos cambios Aguilar Ramírez recomienda rescatar a la radio, cambiar a jóvenes de las cabina que llegan a cotorrear sin cumplir con la función de la locución, volver a los programas del gusto de la gente, hay cosas que se transmiten y no gustan a la gente, y eso es lamentable, aunque hay quienes gustan de escuchar la radio, apuntó.