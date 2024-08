Don Roberto abandonado en la colonia Los Pájaros; fue trasladado al DIF

Después de tres meses de abandono en una vivienda de la colonia Los Pájaros, Don Roberto Pérez ha sido trasladado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para recibir atención médica y cuidados adecuados.

Lee más: Abuelitos abandonados: aumenta la cifra de violencia hacia adultos mayores

El señor Pérez fue dejado en la vivienda por unas personas que prometieron regresar en ocho días, pero nunca lo hicieron. Ante esta situación, los vecinos de la colonia, encabezados por Francisco Díaz Rodríguez, se organizaron para brindar apoyo en la medida de sus posibilidades. Sin embargo, con el paso del tiempo y la falta de respuesta por parte de sus familiares, los habitantes decidieron solicitar la intervención del DIF.

Casa donde terminó abandonado el abuelito / Foto: Thiaré García / El Heraldo de Chiapas Familiares le hicieron falsas promesas de regresar a don Roberto / Foto: Thiaré García / El Heraldo de Chiapas

Francisco Díaz, un vecino que también es una persona mayor, explicó que los hijos de Don Roberto nunca se hicieron responsables de él. "Él tiene tres hijos, ninguno se ha hecho cargo; solo me dijeron que no lo quieren ya ver, porque no sé qué cosa les hizo", comentó Díaz.

Policiaca Detienen a padres que habían abandonado a un recién nacido en Comitán

Los vecinos utilizaron las redes sociales para solicitar ayuda, y la respuesta llegó esta mañana, cuando personal del DIF acudió a la vivienda para trasladar a Don Roberto y proporcionarle los medicamentos y cuidados necesarios.

Los vecinos de la colonia Los Pájaros agradecieron la pronta intervención del DIF y esperan que Don Roberto reciba el apoyo que requiere en esta etapa de su vida.

¡Agréganos al WhatsApp y entérate de todas las noticias que pasan en tu Estado y más ⬇️