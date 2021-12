Doña Francisca relata lo que vive por la desaparición de los 21 en Pantelhó

Creo en Dios no en “El Machete”, solo en mi padre Dios, en nadie más, confío en que nuestros familiares, estoy segura de que los 21 desaparecidos desde el 26 de julio pasado siguen con vida, no pienso en otra cosa, no quiero imaginar otro escenario porque no lo existe, mi fe me sostiene y me hace pensar que nuestros seres queridos están con vida, sostuvo doña Francisca Fidencia Morales Monterrosa, de 72 años de edad, desplazada del municipio de Pantelhó y refugiada en san Cristóbal de Las Casas.

Con el dolor en su corazón por los 21 privados de su libertad, entre ellos su hijo Alfonso de Jesús "N", su sobrino Luis Fernando "N" y su nieto Leovigildo "N", quebrantada por la incertidumbre, por no poder regresar a sus viviendas en Pantelhó, con las manos en la bolsa de su mandil, doña Francisca Fidencia insiste que en poder las fuerte es de Dios, no de El Machete, ni del Concejo Municipal, ni de su presidente Pedro Cortés López.





Le acompañan un reboso en sus hombros y un suéter de color negro, compra unas quesadillas para hacer frente al hambre, se sienta en la banqueta en la calle, suspira profundo, se lleva la mano a los ojos, no da crédito a la incertidumbre que viven los familiares de los secuestrados, lleva una bolsa de plástico guindada en el cuello, seguramente que en ella lleva algunas pertenencias, pero lo que lleva consigo insiste es una gran fe y fuerza que le hacen pensar que Dios sostiene a los suyos.

Le ofrecen agua o pozol pero solo acepta la orden de empanadas, es evidente la gran fuerza corporal, camina sin complicaciones, dice que su cabellera blanca es sinónimo de su grandeza, la que Dios ha hecho en ella, y que ahora que enfrenta junto sus familiares, amigos y vecinos el secuestro de sus seres queridos, ha encontrado fortaleza precisamente en el confiar en Dios, con él cree que sus enemigos de Pantelhó no podrán sustentar sus acusaciones.





Le acompañan un reboso en sus hombros y un suéter de color negro, compra unas quesadillas para hacer frente al hambre / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





No acepta las versiones de el llamado movimiento de autodefensa El Machete de Pantelhó, porque nosotros “ni somos malosos, ni tenemos enemigos, ni le hemos hecho mal a nadie, tampoco somos delincuentes, nuestra vida es y ha sido el creer en Dios, en su promesa y es la que estamos seguros, mantiene con fuerza a nuestros familiares secuestrados, e insistió que Dios si hará justicia”.

Apela a la voluntad del Concejo Municipal de Pantelhó nombrado el pasado jueves por el Congreso del Estado integrado por Pedro Cortés López, Sandra Gutiérrez Cruz, Petrona Entzín Méndez, Diego Mendoza Cruz y Antonia Jiménez Cortés, para que devuelvan con vida a los 21 secuestrados, pero demanda justicia a los gobiernos federal y estatal, e insiste en que no hay elementos para que sigan siendo víctimas, “somos y seguiremos siendo gente de paz”.