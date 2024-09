"El que no nace para servir, no sirve para vivir" Doña Mimi voluntaria de Banco de Alimentos

Edesmid López Lázaro, una mujer de gran corazón, de cariño todos la conocen como "Doña Mimi". Hace un año y 6 meses decidió comenzar a trabajar como voluntaria del banco de alimentos, esto con la intención de poder ayudar a las personas de bajos recursos y vulnerables.

Por su edad no trabajaba en ningún lado, pero fue por medio de una amiga que le dijo que acudieron al banco de alimentos, ya que se ayudaría económicamente en cuanto a la compra de despensa, "yo llegue con la intención de ver como podía conseguir las cosas más baratas y en eso me dicen oiga necesitamos voluntarias no le gustaría trabajar con nosotros y dije bueno, toral hijos chicos ya no tengo", contó Mimi.

Para ello Mimi tenía que acomodar sus horarios por que ella es quien se encarga de recoger en la escuela a su nieta, fue que propuso aceptar el trabajo pero que el ayudarán dejándola ir por su nieta, aceptando la propuesta y ella teniendo un trabajo.

"Aquí me quede, comencé en la panadería, ya de ahí me quedé en esta área y al ver mi trabajo les gustó, aquí se tiene que acomodar todo el producto que llega, checamos caducidades porque este es el último filtro, producto caducado, producto que ya no entra", explicó.

Trabajadoras organizando los productos que llegan / Foto: Thiaré García / El Heraldo de Chiapas

Uno de sus lemas de vida es "el que no nace para servir, no sirve para vivir", para ella el apoyar a más personas necesitadas como ella llegó, le conmueve el corazón, incluso ella ha tenido la labor de contar a personas cercanas su trabajo y gracias a ella han llegado más en busca de ello.

De acuerdo a Rocío Veytia Negrete, directora del banco de alimentos, indicó que ser parte del voluntariado del banco lo principal son deseos de servir, que se comprometa con el trabajo y que se sigan las indicaciones, ya que por ser alimentos se tienen que entregar de forma digna para las personas.

"Pueden venir una vez cada 15 días, nosotros como agradecimiento les ofrecemos que puedan comprar ese día su paquete alimentario e incluso otros que nos llegan poco (...) luego de 7 horas ellas puede adquirir su paquete con una cuota voluntaria de 350 a 400 pesos, equivalente a unos 3 mil pesos", comentó la directora del banco de alimentos.

Finalmente invitan a toda la ciudadanía que desee participar como voluntariado cada 15 días puede acercarse a las oficinas con la coordinadora de almacén, tomando en cuentas las indicaciones anteriores, para poder llevar a cabo el compromiso de servir a los que lo necesitan.