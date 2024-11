Familia pide apoyo urgente para salvar la vida de su hija

La familia de Vickely Guadalupe Zavala Vera, una menor de 13 años originaria de la comunidad Tres Picos, municipio de Tonalá, Chiapas, solicita ayuda urgente para conseguir 6 unidades de sangre tipo O positivo, necesarias para una cirugía de cráneo programada para este lunes 25 de noviembre en el Hospital de Especialidades Pediátricas de Tuxtla Gutiérrez.

Juan Carlos Zavala Pérez, padre de la menor, explicó que su hija ingresó el pasado 19 de noviembre al Hospital Juan C. Corzo de Tonalá, donde fue diagnosticada con hemorragia parenquimatosa subaguda y aracnoidea. Sin embargo, tras varios días de hospitalización, los médicos determinaron que requería atención especializada y fue referida al Hospital de Especialidades Pediátricas en Tuxtla.

En este hospital, después de una resonancia magnética contrastada, los especialistas confirmaron que Vickely Guadalupe padece una malformación arteriovenosa en el lóbulo derecho del cráneo, lo que hace urgente la intervención quirúrgica. “La cirugía estaba programada inicialmente para el jueves pasado, pero por problemas en quirófano y terapia no se realizó. Nos tranquilizaron diciendo que será este lunes, pero el tiempo corre y no hemos podido reunir la cantidad de sangre que nos piden”, señaló Zavala Pérez.

En un principio, la familia recibió la solicitud de 10 donadores: 6 para mezcla de eritrocitos y 4 para plasma congelado, un requisito que resultó casi imposible de cumplir en un solo día. Tras varios intentos, la cantidad se redujo a 6 donadores en total: 3 para eritrocitos y 3 para plasma. A pesar de esto, hasta el momento solo han logrado registrar un donador apto en el banco de sangre.

“El tipo de sangre de mi hija es O positivo, que se supone es común, pero en el banco de sangre han rechazado a muchas personas. Esto nos tiene muy preocupados, porque la cirugía está programada para mañana y no sé qué va a pasar si no reunimos los donadores. Desconozco si nos prestarán la sangre mientras buscamos más donadores, pero ya no hay tiempo que perder”, lamentó el padre de la menor.

La familia Zavala Vera pide el apoyo de la sociedad para reunir los donadores necesarios y garantizar la cirugía de Vickely Guadalupe. Quienes deseen ayudar pueden acudir al banco de sangre del Hospital de Especialidades Pediátricas en Tuxtla Gutiérrez y mencionar el nombre de la menor. También pueden comunicarse directamente con su padre al número 961 699 082 para más información.

“Estamos haciendo todo lo posible por salvar a mi hija, pero necesitamos la ayuda de la gente. Cada rechazo en el banco de sangre nos pone más presión, y el tiempo se agota”, concluyó Zavala Pérez.

La familia sigue esperando que este llamado movilice a personas solidarias que puedan donar sangre y permitir que Vickely Guadalupe reciba la atención médica que requiere para salvar su vida.