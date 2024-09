Doris Janteh: Cantante en lucha por su hermano enfermo, recorre mercados de Tuxtla

Por las principales calles de Tuxtla Gutiérrez se encuentra Doris Janteh Martínez Sandoval, una joven cantante que, en compañía de sus dos hijas, recorre los principales mercados de la ciudad capital buscando el sustento diario. Su hermano, con quien siempre hacía dueto, ahora se encuentra en una cama de hospital en el área de cuidados intensivos. Por ello, Doris nos cuenta su historia.

Desde los 10 años, comenzó a recorrer los mercados junto a su familia para ganar el sustento, ya que su padre fue quien inició en la música para sacarlos adelante. Tiempo más tarde, formaron un grupo musical con su papá, sus tres hermanas y su hermano, quien compartía con ella los pasillos del mercado.

"Anteriormente yo cantaba con mi hermano, pero desafortunadamente mi hermano está en una cama de hospital; ya lleva dos semanas internado ahí. Mucha gente ya lo conoce," comentó Doris.

Actualmente, Eduardo Martínez Sandoval se debate entre la vida y la muerte. Doris, quien es su hermana, mencionó que él tocaba una docerola y ella su guitarra, y así se fueron dando a conocer, contratándolos para tocar en eventos.

Ahora, Eduardo necesita la ayuda de todos los que lo conocen y su hermana necesita el apoyo de la ciudadanía, ya que recorre los mercados públicos para recolectar ayuda para él.

Una de las cualidades de Doris es no dejarse vencer fácilmente ante los problemas y dificultades económicas. Estudia en una academia de belleza con la intención de obtener una fuente adicional de ingresos.

Doris se ha enfrentado a diversas adversidades, ya que tiene que llevar a sus hijas junto a ella porque no tiene quien las cuide. "Uno, como madre, tiene que buscar cómo solventar los gastos en casa... Aparte, me alejé de la música, pero me vi obligada a regresar porque estudio en glamour, pero quiero enfocarme en estudiar belleza y no dejar la música," indicó.





Ante la pregunta de si ha recibido apoyo de la ciudadanía, Martínez Sandoval aseguró que sí: "No puedo quejarme, Dios es testigo de eso. Cada vez que canto en un restaurante o en un mercado, las personas dicen 'qué bonita voz' y me contratan."

Ella agradece a la ciudadanía el apoyo que le han dado en su recorrido por el mercado Juan Sabines, también conocido como Díaz Ordaz y Pascacio Gamboa, así como en todas las áreas que se encuentran dentro de estos mercados públicos. Además, este apoyo es crucial para ayudar a su hermano Eduardo, quien se encuentra en un hospital.

"Si mi hermano llega a ver este video, quiero decirle que lo quiero mucho, que lo amo con todo mi ser. Él sabe y conoce cuánto lo he ayudado y colaborado con él. Tal vez ahorita Eduardo esté en una cama de hospital, pero confía mucho en Dios, porque es la única persona que provee las cosas y tenemos fe en que él nos va a ayudar," concluyó.

