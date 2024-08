"Como ganar medalla de oro": Empresario tapachulteco gana viaje a JJOO París 2024

Leonardo Tzoc, un destacado empresario de Tapachula, vivió una experiencia única al ser invitado por una cervecera mexicana a los Juegos Olímpicos de París 2024. Conocido por su exitoso botanero, con el cual está por cumplir 9 años, fue seleccionado para asistir a este evento de talla mundial como parte de una estrategia de la marca para posicionarse en Europa, donde busca consolidar su presencia como patrocinador oficial de los Juegos Olímpicos de París 2024 y Los Ángeles 2028.

La invitación fue el resultado de la estrecha relación que Tzoc ha cultivado con la marca, quien lo eligió entre muchos perfiles por sus logros empresariales. "Fue como haber ganado una medalla de oro en mi vida laboral", expresó Leonardo al recordar la emoción de haber sido seleccionado como el único empresario de Tapachula en participar en este evento.

Durante su estancia en París, asistió a la espectacular ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos, un evento que lo dejó impresionado por su magnitud y el uso innovador de la tecnología al enlazar en directo con Los Ángeles. "Todo el tiempo anduve con la piel 'chinita'", confesó, destacando la magnitud del espectáculo que presenció.

Además de disfrutar de las competencias deportivas, Tzoc tuvo la oportunidad de convivir con reconocidos youtubers e influencers mexicanos y latinoamericanos. Entre ellos, destacó su interacción con Jorge Hernández (@Sonrixs), Karla Souza, Werevertumorro, Roberto Martínez (@robertomtztv), y Oswaldo Trava (@osotrava), así como con influencers de Sudamérica y Europa. "Formamos un gran equipo de convivencia", mencionó Tzoc, admirando la forma en que cada uno de ellos capturaba sus vivencias para su audiencia.





Leonardo Tzoc y Karla Souza en París/Foto: Cortesía / Leonardo Tzoc





Esta experiencia en París no solo fue un logro personal para Tzoc, sino que también influyó en su perspectiva empresarial. Durante su viaje, observó cómo una bebida mexicana sin alcohol está ganando popularidad en Europa, lo que le hizo reflexionar sobre la importancia de adaptarse a nuevas tendencias y estar abierto a la evolución de productos en el mercado. "Una cosa no está peleada con la otra; se puede disfrutar hasta con productos que no tienen alcohol", señaló.





Leonardo está por cumplir 9 años con su botanero/Foto: Cortesía / Leonardo Tzoc





Leonardo Tzoc regresa a Tapachula con nuevas ideas y aprendizajes que piensa aplicar en su botanero. Se siente motivado a seguir innovando y ve en su participación en este evento una oportunidad para inspirar a otros empresarios locales a alcanzar nuevos horizontes. "El que persevera, alcanza", afirmó, resaltando la importancia de adaptarse a los cambios y aprovechar las oportunidades que se presentan.





Leonardo en grupo con Werevertumorro, Roberto Martínez y Jorge Hernández caminando por las calles de París/Foto: Cortesía / Leonardo Tzoc





Su viaje a París no solo representa un hito en su carrera, sino que también lo convierte en una especie de embajador de Tapachula, llevando consigo las vivencias y experiencias que puede compartir con la comunidad.