Eduardo Ramírez lleva palabras de aliento a familia de Montes de Oca

El candidato a gobernatura, Eduardo Ramírez Aguilar, tras la noticia del fallecimiento del diputado con licencia Juan Pablo Montes de Oca, se pronunció en sus redes sociales, además familiares han asegurado que ha estado en constante contacto con ellos, fue cerca de la media noche de este sábado que Ramírez Aguilar, acudió hasta el municipio de Venustiano Carranza para asistir al velorio.

Entre abrazos con otros funcionarios públicos, así como el acercamiento que tuvo con su familia, fue como les demostró la muestra de cariño que tenía hacia Montes de Oca.





Posteriormente se acercó al altar para contemplar un rato las fotos, pues aseguró que está perdida es lamentable, así también los familiares se encontraban agradecidos por las muestras de cariño que les ha demostrado por la pérdida de la familia Montes de Oca.

Ante ello el candidato a presidente municipal y tío de Juan Pablo Montes de Oca, Agusto Borraz, una noche anterior se había renunido en privado con Ramírez Aguilar, para conversar de lo que seguía, por lo que aseguraron que seguirán trabajando juntos, y los eventos que se tenían contemplados no se pararan, únicamente no serán con fines políticos, si no en honor a Juan Pablo, pidiendo a las personas que este martes que se tiene contemplado un evento político asistan de color negro, esto para continuar guardando el luto por la familia Montes de Oca.