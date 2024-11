Eduardo Ramírez presenta presenta el tercer bloque de su gabinete

A un mes de la toma de posesión como gobernador del estado el 8 de diciembre, Eduardo Ramírez Aguilar presentó en Comitán de Domínguez, el tercer bloque de sus colaboradores que lo acompañan en el periodo 8 de diciembre del 2024 al 8 de diciembre del 2030.

"No tengo compromiso con mi gabinete, quien no esté a la altura de las circunstancias inmediatamente será reemplazado, aquí nadie es indispensable, nadie es necesario. Para llegar a este momento no fue fácil, uno de sus grandes compromisos es erradicar el analfabetismo para el 2025", dijo Ramírez Aguilar en conferencia de prensa.

El Jefe de la Oficina de Gubernatura del Estado, Fernando Bermúdez; Silvia Patricia Carrillo Sánchez, secretaria Privada del Gobernador; Francisco Chacón, Secretario de Humanismo; Mauricio Cordero, Secretario de Protección Civil; Dulce María Rodríguez Ovando, secretaria de la Mujer y de Igualdad de Género; Leticia Entzín, secretaria de Pueblos Indígenas; Angélica Altúzar Constantino, directora del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes.

En Comitán de Domínguez nombré un bloque más de funcionarios y funcionarias que me acompañarán en mi gobierno.

Les reiteré el llamado a trabajar con humanismo, lealtad y transparencia en beneficio del pueblo de Chiapas. pic.twitter.com/OLqCgEbgjl — Eduardo Ramírez (@ramirezlalo_) November 7, 2024

En los organismos descentralizados fueron designados:

Carlos Ildefonso Jiménez Trujillo, director del Instituto de Infraestructura Física Educativa; Lyzeth Raquel Ramiro Camacho, directora del Instituto de Administración Pública; Ana Isabel Granda González, directora del DIF Estatal; Edgar Abarca Palma, director del Instituto de la Juventud; Marisol Urbina Matus, directora del Instituto de las Artesanías; José Domingo Bezares Vázquez, secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública; Adonai Sánchez Osorio, titular del Instituto del Deporte; Jorge Alberto Cruz Nájera, coordinador de Gira; Guillermo Nieto Arreola, consejero Jurídico; Anajuli Acosta Guillén, coordinación de Atención Ciudadana; Alberto Cruz, subsecretario de Educación Federalizada; José Alfredo Ramírez Guzmán, subsecretario de Educación Estatal; Gilberto de los Santos, Subsecretario de Planeación; Eduardo Grajales González, titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales; Magdalena Torres Abarca.

Pidió Eduardo Ramírez Aguilar a cada uno de sus colaboradores actuar con responsabilidad, con el corazón puesto y por Chiapas, no a la complicidad económica, con decencia, con humanismo y con convicción.

