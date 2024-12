Eduardo Ramírez promete paz, desarrollo y justicia en su mandato en Chiapas

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, garantizó durante su toma de posesión este domingo, que la paz va a volver a los caminos de Chiapas, “mi gabinete de seguridad está a prueba, van a haber resultados porque todos los delitos del fuero común van a ser investigados entre la Fiscalía General del Estado y la Secretaria de Seguridad”, señaló.

Insistió que aquí no hay derecho al miedo y que la ley se va a aplicar. Agregó que entre los grandes beneficios que habrá se encuentra que la zona de la frontera sur se decrete libre de impuestos y que Tapachula sea la capital económica de Centroamérica. En su primer día, después de su toma de posesión, mañana lunes estará en esta ciudad del Soconusco.





En el inicio de su discurso, Eduardo Ramírez dijo que “llego a tiempo a la cita con mi destino” y tras rendir protesta como gobernador constitucional del estado señaló que “vamos a pacificar a Chiapas y Tabasco”, tras saludar al mandatario de Tabasco, Javier May.

“Que se escuche en cada región, la paz va a volver a reinar en nuestros caminos, la paz va a volver a reinar a los caminos de Chiapas. Cuento con la claridad, experiencia y con la valentía de asumir esta responsabilidad, por ello asumiremos los temas de la presidenta de México, atender las causas, inteligencia, coordinación, cooperación con la federación y cero impunidad al delito”.

Al nuevo Secretario de Seguridad le pidió que con las nuevas reformas, la investigación de los delitos sea con la Fiscalía General de la República, “les pido a los dos, ustedes, mi gabinete de seguridad está a prueba, todo donde exista delitos, cobro de piso, asalto en carreteras, vamos con todo, con valor, aquí no hay derecho al miedo, la ley se va a aplicar”, indicó el mandatario ante miles de chiapanecos.

“Vamos a mejorar el salario a los policías, vamos a otorgar becas a sus hijos, vamos a ofrecerle vivienda a los policías, voy a cambiar a todos los mandos de sector en todo el estado y vamos a crear el grupo de reacción inmediata Pakal, confirmado por un equipo de policías profesionales que tendrán buen salario, para hacerle frente a la delincuencia, tendrán mucha proximidad, con los barrios”, reiteró Eduardo Ramírez.





Imágenes de la toma de posesión de Eduardo Ramírez Aguilar como gobernador del estado









Aseguro que en materia de infraestructura se va a construir la autopista de Palenque-San Cristóbal de las Casas, de 153 kilómetros. El primer año será de Palenque a Ocosingo, “esta autopista no se podía hacer, pero se va hacer con recursos del gobierno del estado, no se va a concesionar, las casetas van a ser administradas por las comunidades, al igual que las gasolineras y los paradores turísticos, eso es ayudar a los más pobres”.

“Vamos a trabajar de la mano con Claudia Sheimbaum Pardo, presidenta de México. Lleva prisa y está aquí el equipo de infraestructura para que arranquemos en los primeros meses del próximo año,. Ya conseguí adelanto en participaciones y para enero vanos a tener los primeros recursos”, afirmó.





En la frontera sur dijo que va a ser un horizonte de oportunidades, “hemos visto, en medio de la crisis migratoria, oportunidades para que esa zona se declare libre de impuestos y para ello pedimos que nos ayuden los diputados federales de Chiapas para que el gas de viene de Coatzacoalcos a Ixtepec tengamos ahí una planta y regasificadora en Tapachula. Estoy empeñado que Tapachula sea la capital de Centroamérica”.

Dijo que es un reto enorme la reforestación “y en enero vanos a iniciar la restauración de las cuenca para captar más agua, recuperar los climas y para ello nos sumemos a una gran reforestación, que todos sembremos en tres años más de 300 mil hectáreas, además, el 6 de enero iniciaremos una consulta para la alfabetización, porque Chiapas es el que más analfabetas tiene”.

Reconoció que la misión no es sencilla, más de 500 mil chiapanecos no tienen educación, y dijo que el método cubano ha funcionado, por ello agradeció a Marcos Rodríguez, embajador de ese país en México.

“Así como lo hizo Fraylesca Matías de Córdoba, el proyecto se llamará el Método Matías de Córdoba, y con ello ganaremos la batalla con la palabra, el papel y el lápiz”. Pidió a todas las instituciones educativas públicas y privadas decretar a Chiapas libre de analfabetas, “solo el pueblo puede salvar al pueblo”.

“La nueva ERA de Chiapas no tiene servidores públicos, somos servidores del pueblo, vamos a conducirnos con honestidad y humildad, a todos les pido mucha honestidad, no voy a establecer complicidad con nadie, queremos que el servidor entienda que cuando llegan a tocar las puertas en salud es porque traen enfermedad y esto debemos comprenderlo, que nadie camine con arrogancia porque el poder tiene fecha de caducidad, no es eterno, si no nos portamos bien el pueblo juzga, quienes me acompañan tienen que hacerlo con humanismo”, subrayó Eduardo Ramírez.

“Tengo compromiso con mi pueblo desde hace 24 años, soy hombre de conciencia social, amo a mi esposa Sofía y a mis tres hijas, Jazmín, Renata y Gresia, a una mujer que me dio la vida, que nos enseñó a trabajar, doña Naty, gracias mamá, haz cumplido, siéntete tranquila, a tu familia, a ti misma y a la vida ,. Amo a mi trabajo, no es un requisito más, es un trabajo y me conocen todos, siempre he entregado buenos resultados y está no va a ser la ocasión, no voy a desviarme de mi propósito, llegó con madurez, humildad y con el único deseo de hacer bien las cosas. Aspiró a ser un buen gobernador”.





Eduardo Ramírez Aguilar saludando a las personas que lo esperaban para su toma de protesta como gobernador de Chiapas en el Polyforum Mesoamericano





Insistió que este proyecto se construyó desde hace años en las plazas públicas, “con el pueblo todo, sin el pueblo nada, quiero encontrar en Chiapas esa paz anhelada, no quiero pasar a la historia, quiero escribirla con ustedes, voy a cumplir a las minorías, me siento orgulloso de haber nacido en Chiapas, es la tierra donde comienza la patria . Estoy agradecido con el universo que me ha colocado en este tiempo y en este espacio, también agradezco a Dios para tomar las mejores desiciones, si me desvío, que el pueblo me lo recuerde”.

Pidió al pueblo de Chiapas abrir la conciencia, dejar aun lado los intereses, ser mejores seres humanos, caminar juntos por la solidaridad, respetar los valores para que Chiapas viva el inicio de esta nueva Era para Chiapas, dijo no a la confrontación, sí a la reconciliación, “no seamos indiferentes ante los más pobres, no queremos ver a niños pidiendo limosna, a los alcaldes les pido que no haya niños en las calles, tienen que estudiar y jugar, esta batalla la iniciamos juntos, viva Chiapas, viva México, a trabajar se ha dicho”.









“Cumplimos 200 años de la federación de Chiapas a México y se da en un ejercicio democrático de consulta popular en un plebiscito, bandera que llevó Joaquín Miguel Gutiérrez y cien años después en 1925 Chiapas se adelantó al reconocimiento del voto de las mujeres, y en los 70s se hizo el primer congreso nacional indígena y la palabra era diálogo y en Chiapas hace falta entender la palabra para entendernos y comprendernos”, admitió el gobernador.

En 1994 ,el movimiento zapatista dijo a través del subcomandante Marcos: venimos a la ciudad a buscar la patria, y la pacificación contó con un protagonista, Samuel Ruiz García, obispo de San Cristóbal de las Casas, que hizo un llamado a abrir nuestra conciencia para construir la paz duradera que implica proyectos de desarrollo a partir de abrir nuestra conciencia, dijo el gobernador.

Agradeció a la presencia de la dirigencia de Morena, del PVEM, del PT, de las ministra Kenia Batres, Yazmin Esquivel, a la directiva de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, Adán Augusto López, gobernadores, diputados federales, ex gobernadores, a las fuerzas armadas, “de quienes vamos a solicitar su apoyo y colaboración”.

Pidió dejar las posturas que nos han dañado en Chiapas, “hay que dejar a un lado el ego para alcanzar las grandes transformaciones que inició el licenciado Andrés Manuel López Obrador, mientras que el 2 de junio el pueblo eligió a Claudia Sheimbaum Pardo y desde Chiapas vamos a construir con ella el segundo piso de la cuarta transformación, hay que estar atentos a las convocatorias”, destacó.

El político de Comitán de Domínguez, Oscar Eduardo Ramírez Aguilar rindió protesta como gobernador constitucional del estado, en el Polyforum Mesoamericano de Tuxtla Gutiérrez, declarado recinto oficial para la sesión solemne del Congreso del Estado, para el inicio de su mandato que concluirá el 7 de diciembre del 2030.

Ramírez Aguilar llegó acompañado del presidente del Tribunal Superior de justicia del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén y Raymundo Pedro Morales, titular de la Secretaria de Marina, representante de la presidenta de México, Claudia Sheimbaum Pardo.

La sesión de la LXIX Legislatura Local fue presidida por el diputado de Comitán de Domínguez, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, diputado del Partido Verde Ecologista de México.