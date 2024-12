Eduardo Ramírez y Jorge Llaven consolidan alianza para garantizar la paz en Chiapas

Durante la entrega de nombramientos a nuevos titulares de fiscalías y áreas estratégicas de la Fiscalía General del Estado (FGE), el gobernador electo, Eduardo Ramírez Aguilar, y el fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, reafirmaron su compromiso de trabajar en unidad para construir un Chiapas más seguro y justo.

En el evento, Eduardo Ramírez convocó a los funcionarios a actuar con honradez, empatía y humanismo, bajo el lema de la FGE, “Cero Impunidad”. Subrayó la importancia de respetar la autonomía de la Fiscalía, pero destacó que la colaboración y la unidad serán esenciales para enfrentar los desafíos en materia de seguridad y justicia.

Eduardo Ramírez y Jorge Llaven consolidan esfuerzos por la paz en Chiapas / Foto: Fiscalía General del Estado

“Es urgente y necesario llegar con nuevos bríos, y hay que trabajar de tiempo completo. Estoy cierto de que ustedes van a hacer un gran trabajo. Vamos a caminar juntos, vamos a trabajar de la mano con Chiapas y, sobre todo, vamos a cambiarle el rostro a Chiapas”, expresó.

Por su parte, Jorge Llaven Abarca reiteró su compromiso con una procuración de justicia cercana y humana, asegurando que, bajo su liderazgo, se limpiarán las fiscalías de distrito y los mandos ministeriales.

“No más una Fiscalía de ojos cerrados, de oídos sordos ni de puertas cerradas. Tenemos que escuchar las necesidades del pueblo, que es donde siempre vamos a tomar las mejores decisiones”.

Gobernador electo y fiscal trabajan en unidad por un Chiapas más seguro / Foto: Fiscalía General del Estado

Llaven destacó que la negación de problemas ha sido una de las principales barreras para la justicia en el pasado, pero aseguró que esta nueva etapa representa una oportunidad histórica para transformar a Chiapas en el contexto de la Cuarta Transformación.

“Estamos llamados a trabajar con honestidad, honradez, dedicación y sensibilidad. No más excesos, no más abusos. Somos servidores públicos, que no se nos olvide. Empezamos este gran reto, esta confianza la tenemos que corresponder con resultados”, concluyó.

Presentan estrategia conjunta para combatir la delincuencia en Chiapas / Foto: Fiscalía General del Estado





Ambos líderes coincidieron en la necesidad de trabajar con honestidad y dedicación, dejando en claro que cualquier acción de la delincuencia tendrá una respuesta inmediata y contundente por parte de las autoridades.

El evento marca un punto de partida para una estrategia conjunta entre el próximo gobierno estatal y la Fiscalía General del Estado, con el objetivo de devolver la paz y la confianza a los chiapanecos.

