Egresados de la Mactumactzá se manifiestan en Tuxtla Gutiérrez

Egresados de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, de la generación 2016-2020, se manifestaron en Tuxtla Gutiérrez, se instalaron un plantón en la plaza central para demandar acceso a plazas automáticas en el sistema educativo, así como ha sido el compromiso del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en las negociaciones que ha sostenido con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.





Te puede interesar: [Video] Normalistas marchan por hechos ocurridos un 6 de agosto





Están en contra de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), por considerar una transgresión a los derechos de los trabajadores de la educación en el país, restringe la participación democrática en el proceso de competencias y selección para el acceso a una plaza en el nivel básico del sistema educativo de Chiapas.

Exponen que la Ley General del USICAMM no favorece en nada a los egresados de las instituciones públicas de educación superior que buscan formar parte del magisterio desde las comunidades de Chiapas dónde hacen falta docentes por la prevalencia de escuelas donde un solo docente atiende varios grupos o aquellos escuelas con grupos saturados de más de 40 alumnos.





Exponen que la Ley General del USICAMM no favorece en nada a los egresados de las instituciones públicas de educación superior que buscan formar parte del magisterio./ Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Hemos estado esperando que se genere el reencuentro del presidente López Obrador con la CNTE que lleva en su agenda nuestra propuesta, pero este no se ha generado, lamentablemente, a juicio de los egresados no hay transparencia en el USICAMM, lo que no compartimos, narró no uno de los voceros.





Hemos estado esperando que se genere el reencuentro del presidente López Obrador con la CNTE que lleva en su agenda nuestra propuesta: Egresado./ Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Desde hace varios meses, desde que hemos concluido estudios nos hemos manifestado pero no hemos Sido atendidos, por parte de la Secretaría de Educación y la Secretaría de Educación Pública (SEP), los resultados de prelación a la reciente evaluación en este año en la que hemos Sido excluidos, iniciamos está protesta pacífico, añadió uno de los declarantes.