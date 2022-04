Ejidatarios madrugan para el tramite agrario en Tuxtla

El Registro Agrario Nacional (RAN) tiene la facultad de ordenar la propiedad social, en poco más de 3 mil 139 ejidos, sin embargo, realizar trámites implica mucho sacrificio para los solicitantes de servicios debido a las grandes distancias que existen entre la capital y muchos centros de población, campesinos tienen que emplear dos días para llegar a la sede y hacer fila, hay quienes llegan a las dos se la tarde para enlistarse y pasar al siguiente día a ventanilla.

Los servicios más solicitados al RAN son acuerdo de asamblea para la delimitación, destino y asignación de tierras, registro de enajenación de derechos parcelarios (venta de parcelas), expedición de constancias de inscripción, vigencia de derechos o listado de ejidatarios o comuneros, registro de traslado de derechos agrarios por la muerte del titular, expedición de títulos de propiedad sobre parcelas, rectificación de asientos registrales, acuerdo de asamblea de reconocimiento de avecindados en el ejido o comunidad, inscripción del acuerdo de asamblea de elección o remoción de los órganos de representación del ejido o comunidad.

Los solicitantes de servicios tienen que esperar pacientemente fuera de las oficinas del RAN en la capital, a las nueve inicia la entrega de fichas, pero ya la población ha esperado muchas horas para ser atendida, dos horas, una hora, en el mejor de los casos, hay quienes duermen ahí, tras recibir turno hay que esperar como mínimo dos horas más, o puede ser mayor el tiempo de acceso a ventanilla.

Debido al poco personal en el Registro Agrario Nacional la gente llega desde la madrugada y tarda hasta nueve horas para realizar sus trámites / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Tras 7, 8 y 9 horas de espera o más, los solicitantes de servicios ingresan a ventanilla, espera más tiempo, tras la revisión de expedientes a los usuarios, egresan con documentos sellados, hay quienes después de tantas horas de espera, les falta un documento, una copia, un escrito y tienen que regresar en otro momento con la disponibilidad de tiempo para pasar una jornada de trabajo en el Registro Agrario Nacional.

La institución en Chiapas no cuenta con delegado, sino con un encargado de despacho, además desde el 2020 le han reducido su personal, ante jubilaciones se cancelan las plazas, comenta el personal de ventanillas.

Usuarios del RAN han llegado a solicitar servicios a las 13:00 y 13:30, sin embargo, la policía que se ubica en la entrada principal, perteneciente a la institución de seguridad privada PROSEP les dice que este día ya no pasarán, tendrán que venir otro día temprano para que a partir de las nueve de la mañana reciban su ficha, de lo contrario, quien a esa hora no la reciba no pasa, no hay que explique a quien no sabe, el procedimiento a seguir, dejan esta responsabilidad a la policía, mujeres y hombres.

El comercial "El RAN cerca de ti, RANTEL 01800 800 726 835 y www.ran.gob.mx" no funciona, de nada sirve sacar citas, el tiempo de espera es el mismo, más de una jornada de ocho horas de trabajo, a pesar de la gran distancia que tienen que recorrer la mayoría de los usuarios.