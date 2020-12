El 2021 realmente debe ser año nuevo: Arzobispo

El Arzobispo de la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla, hizo un llamado a la sociedad para que el año 2021 que iniciamos este viernes realmente sea nuevo en todo, construido por una sociedad en fraternidad, dónde lo principal y lo primordial sea la fraternidad y todos los ocupemos de hacer el bien.

En un mensaje desde la casa del Arzobispado, reiteró que los corazones de en impregnarse del bien para hacer siempre obras buenas, que estás sean palpables y que podamos gozar de la cercanía del otro, que las cosas malas que están a nuestro alrededor no nos colapsen, identifiquemos las mareas y no permitamos que las mareas y la tempestades entren a nuestra vida.

Si hemos vivido una Navidad 2020 en solidaridad, que sea el punto de partida para que sea nuevo realmente el año 2021, no podremos hacer un nuevo año si no estamos listos a cruzar diferente haciendo siempre el bien a los demás, se trata de que juntos tengamos la capacidad de construir una mejor sociedad y camine la haciendo nuevas las cosas, nueva mentalidad, nuevo corazón y nuevos actos, si no es así, el año será cada vez más viejo, con actitudes individualistas y sin amor, expuso.

Martínez Castilla añadió que el desafío de todos es que nos acerquemos a todos y todas, que no estemos lejos de los y las que necesitan de todos, lo que importa es que busquemos y nos ocupemos en hacer siempre cosas buenas, que no haya obstáculos para no obrar bien, aprendamos a identificar las señales para hacer siempre las buenas acciones, no nos dejemos llevar por otros horizontes que no sea el de la paz y la prosperidad.

Hay mucha gente que son señales, los pobres, los necesitados, los que no tienen nada, los que aspiran a mejorar sus condiciones de vida, los que necesitan alimento, ropa, calzado, los que necesitan un hogar y para ellos hay que abrir el cofre del corazón, los que desean un año mejor y lo será en la medida en que lo sea primeramente para nosotros, reiteró.

No regresemos por el camino del odio, de la violencia, de la venganza, lo hagamos por caminos nuevos, que estos sean personal, familiar y social, no debemos en el desamparo a los más necesitados, así seremos capaces juntos de construir caminos de paz y justicia para todos, puntualizó Martínez Castilla.